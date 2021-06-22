Halkbank’ın kadın girişimci kredileri ihracata dönüşüyor

Halkbank’ın bayan girişimcileri teşvik etmek maksadıyla sunduğu Bayan Teşebbüsçü Kredi Paketi, çarpıcı sonuçlara vesile oluyor. Üç ay içinde 33 binin üzerinde bayan teşebbüsçü ve 3 Milyar TL’yi aşan kredi hacmine ulaşan takviye sayesinde pek çok yeni yatırım gerçekleşirken, birtakım teşebbüsçüler de birinci kere ihracata başladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Karadeniz Bölgesi kapsamında gerçekleşen etkinliklerden birincisi olan Trabzon’da yeni bilgileri duyurdu.

Halkbank, bayan girişimcilere ilham vermek gayesiyle düzenlediği ‘Üreten Bayanlar Toplantıları’nın 4’üncüsünü; Bursa, Antalya ve Gaziantep’ten sonra Trabzon’da gerçekleştirdi. Sunuculuğunu Pınar Erbaş’ın üstlendiği aktiflikte Karadeniz Bölgesi’nden başarılı teşebbüsçü bayanlar tecrübelerini aktarırken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Dünya Bayanlar Günü’nden bu yana sağlanan Bayan Teşebbüsçü Kredi Paketi’ne yönelik ilginin yurt çapında büyüyerek devam ettiğine dikkat çekti.

Birinci defa ihracata başlayan teşebbüsçüler var

Osman Arslan, “Üç ay içinde 33 binin üzerinde bayan girişimcimiz bu paketten faydalanmış ve 3 Milyar TL’yi aşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kredi paketinden faydalanan girişimcilerimizin son derece başarılı atılımlar yaptığına memnuniyetle şahit olmaktayız. Örneğin Rize’de bir girişimcimiz, yöredeki bayanların el emeği ile işledikleri özel tasarım kıyafetleri yurt dışına pazarlamaya yönelmiş, Bankamızdan aldığı Bayan Teşebbüsçü Kredisi sayesinde birinci ihracat sürecini gerçekleştirmiştir. Gümüşhane’de bayan teşebbüsçü dayanağı alan, ayakkabı dalından bir öteki müşterimiz ise süratle büyüyerek markalaşma sürecini muvaffakiyetle tamamlamıştır. Bayanlarımızın ticari cüretiyle buluşan dayanağımız, olağanüstü muvaffakiyet hikayelerine vesile olmaktadır” dedi.

Karadeniz Bölgesi’ndeki durumu da paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 9 ilimiz; Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin’den yaklaşık 2 bin adet kullandırım yapılmış olup, toplamda 177 milyon TL’yi aşkın kredi hacmine ulaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

Bayan teşebbüsçüler maksat odaklı dayanakla zorlukları aşıyor

Bayan girişimcilerin profili hakkında da bilgi veren Halkbank Genel Müdürü ”Sektörel olarak bakıldığında kredilerin 37’si ticaret, 31’i hizmet, 17’si ise imalat bölümüne odaklanan girişimcilerce talep edilmiştir.” dedi. Osman Arslan kelamlarını şöyle sürdürdü: “Kullanılan kredinin tesiri değerlendirildiğinde, sağladığımız dayanağın bilhassa pandemi sürecinde meydan gelen ciro eksikliğini gidermede, yeni ekipman yatırımında, işletmenin borçlarını ödemede, üretim kapasitesini artırma yahut eser geliştirmede, son derece kıymetli katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Arslan, bayan girişimcilerin finansal imkanlara kavuşabilmesi için Halkbank olarak müspet ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Karadeniz Bölgesi içinde yer alan 9 vilayetten 9 bayan teşebbüsçü

Halkbank Üreten Bayanlar Trabzon Toplantısı’nda Bayan Teşebbüsçü Kredi Paketi’nden faydalanan bayanları temsilen Karadeniz Bölgesi’nden 9 bayan girişimciye üretkenliklerini desteklemek ismine kredileri takdim edildi. Akabinde “İlham Veren Kadınlar” ve “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi.

Zeynep Türkoğlu moderatörlüğünde düzenlenen ‘İlham Veren Kadınlar’ paneline konuşmacı olarak Türk-iş Bayan Kolları Eski Lideri Rahime Akdoğan, Babillon Hotel İdare Konseyi Lider Yardımcısı ve TOBB Rize Bayan Teşebbüsçüler İcra Heyeti Lideri Yasemin Suyabatmaz, Mimar Hatice Öztürk ve Birlik Mantar Kurucusu Merve Ulusoy katıldı.

Nilüfer Batur moderatörlüğünde düzenlenen ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ panelinde ise konuşmacı olarak Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Melkan Gürsel Tabanlıoğlu, Fındık Harmanı Sahibi Demet Öztürk, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Doç. Dr. Ülgen Aytan, TOBB Artvin Bayan Teşebbüsçüler Konseyi Lideri Ekoköy Kurucusu Hatice Işık Ersöz yer aldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı