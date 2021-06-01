Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

Halkbank, 83. kuruluş yıl dönümünü sıcak bir sinemayla ekranlara taşıyor. Sinema, “Önce Halk Sonra Bankayız” sloganına uygun yeni bir jingle’ın yaratım sürecine ışık tutuyor.
Yeni bir jingle hazırlamakla görevlendirilen genç müzisyen Emre’nin, stüdyosunda yaptığı birinci denemeler pek de istenilen sonucu vermiyor. Bankanın ekran yüzü Kerem Alışık ve genç bankacı Ömer, bunun üzerine müzisyen Emre’yi halktan ilham alarak bankayı ve bedellerini özümseyeceği bir seyahate çıkarmaya karar veriyor. Reklam sinemasında; Karadeniz’den Ege’ye, rüzgâr türbinlerinden fabrikalara, kasabalardan meralara, ülkenin doğal hoşluğunu ortaya koyan, yöresel ezgiler eşliğinde insani sıcaklığını ve çağdaş gelişmişliğini gösteren karelerle, çok taraflı bir Türkiye fotoğrafıyla karşılaşıyoruz.
Anadolu’dan kesitler sunan bu seyahatin akabinde üçlü, tekrar müzisyenin stüdyosunda görülüyor. Müzisyen Emre bu sefer kendisinden çok emin. Kerem Alışık’ın “hadi bakalım” demesiyle birlikte Emre, oynat tuşuna basıyor ve müzik çalmaya başlıyor. ‘Önce Halk Sonra Bankayız’ sloganı, halk ezgilerinin zenginliğinden gelen ilhamla notalara dökülüyor. Kerem Alışık ve Ömer’i bu kere, melodiyi beğendiklerini ortaya koyan bir tebessümle görüyoruz. Sinema, ‘Önce Halk Sonra Bankayız. Tam 83 yıldır’ iletisiyle sona eriyor.
Çekimler İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirildi
Halkbank’ın 83. yıl sinemasının çekimleri 4 günde tamamlandı ve 9 başka yerde gerçekleştirildi. İzmir’de Güzelbahçe, Kozbeyli, Urla, Yeni Foça ve Barbaros Köyü’nün yanı sıra İstanbul Ataşehir’deki Halkbank Genel Müdürlük binası, çekim yerleri ortasında yer aldı. Varlıklı bir görsellik sunan sinemanın direktörlüğünü Serdar Işık yaptı.
Reklamveren: Halkbank
Reklamveren Yetkilisi: Dr. Hasan Zeybek, Gül Yıldız, Ayşe Güneş, Dila Alkan, Şermin Keskin Uzun, Gamze Alev
Reklam Ajansı: Renosans İstanbul
Ajans Lideri: Sedat Tunç
Kreatif Yönetici: Şahin İnan, Ersin Pekin
Kreatif Grup: Bora Uz, Kayhan Başpınar, Didem Azizoğlu, Sinan Aslantaş, Ertunç Gün, Sinan Kars, Taha Işıklar
Müşteri Bağları Yöneticisi: İstek Yaraş
Müşteri Temsilcisi: Aslı Birincioğlu
Storyboard: Ali Durak
Yapım Şirketi: Oneofus
Direktör: Serdar Işık
Manzara Direktörü: Alican Akgün
Post Yapım: IPD Post Yapım
Müzik: Jingle House
Medya Ajansı: Skala Medya
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı