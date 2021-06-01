Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

Halkbank, 83. kuruluş yıl dönümünü sıcak bir sinemayla ekranlara taşıyor. Sinema, “Önce Halk Sonra Bankayız” sloganına uygun yeni bir jingle’ın yaratım sürecine ışık tutuyor.

Yeni bir jingle hazırlamakla görevlendirilen genç müzisyen Emre’nin, stüdyosunda yaptığı birinci denemeler pek de istenilen sonucu vermiyor. Bankanın ekran yüzü Kerem Alışık ve genç bankacı Ömer, bunun üzerine müzisyen Emre’yi halktan ilham alarak bankayı ve bedellerini özümseyeceği bir seyahate çıkarmaya karar veriyor. Reklam sinemasında; Karadeniz’den Ege’ye, rüzgâr türbinlerinden fabrikalara, kasabalardan meralara, ülkenin doğal hoşluğunu ortaya koyan, yöresel ezgiler eşliğinde insani sıcaklığını ve çağdaş gelişmişliğini gösteren karelerle, çok taraflı bir Türkiye fotoğrafıyla karşılaşıyoruz.

Anadolu’dan kesitler sunan bu seyahatin akabinde üçlü, tekrar müzisyenin stüdyosunda görülüyor. Müzisyen Emre bu sefer kendisinden çok emin. Kerem Alışık’ın “hadi bakalım” demesiyle birlikte Emre, oynat tuşuna basıyor ve müzik çalmaya başlıyor. ‘Önce Halk Sonra Bankayız’ sloganı, halk ezgilerinin zenginliğinden gelen ilhamla notalara dökülüyor. Kerem Alışık ve Ömer’i bu kere, melodiyi beğendiklerini ortaya koyan bir tebessümle görüyoruz. Sinema, ‘Önce Halk Sonra Bankayız. Tam 83 yıldır’ iletisiyle sona eriyor.

Çekimler İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirildi

Halkbank’ın 83. yıl sinemasının çekimleri 4 günde tamamlandı ve 9 başka yerde gerçekleştirildi. İzmir’de Güzelbahçe, Kozbeyli, Urla, Yeni Foça ve Barbaros Köyü’nün yanı sıra İstanbul Ataşehir’deki Halkbank Genel Müdürlük binası, çekim yerleri ortasında yer aldı. Varlıklı bir görsellik sunan sinemanın direktörlüğünü Serdar Işık yaptı.

Reklamveren: Halkbank

Reklamveren Yetkilisi: Dr. Hasan Zeybek, Gül Yıldız, Ayşe Güneş, Dila Alkan, Şermin Keskin Uzun, Gamze Alev

Reklam Ajansı: Renosans İstanbul

Ajans Lideri: Sedat Tunç

Kreatif Yönetici: Şahin İnan, Ersin Pekin

Kreatif Grup: Bora Uz, Kayhan Başpınar, Didem Azizoğlu, Sinan Aslantaş, Ertunç Gün, Sinan Kars, Taha Işıklar

Müşteri Bağları Yöneticisi: İstek Yaraş

Müşteri Temsilcisi: Aslı Birincioğlu

Storyboard: Ali Durak

Yapım Şirketi: Oneofus

Direktör: Serdar Işık

Manzara Direktörü: Alican Akgün

Post Yapım: IPD Post Yapım

Müzik: Jingle House

Medya Ajansı: Skala Medya

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı