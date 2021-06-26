Halkbank’tan Babalar Günü’ne özel reklam filmi

Halkbank, Babalar Günü’nü yeniden his yüklü bir sinemayla anıyor. “Babaların Hakkı Ödenmez” bildirisiyle yayınlanan sinemada baba olmanın fedakârlıklarla dolu dünyasına dikkat çekiliyor.

Sinema boyunca Halkbank’ın marka yüzü Kerem Alışık’ı, uzun bir caddede ve parkta yürürken görüyoruz. Bu sırada karşısına hayatın içinden farklı baba figürleri çıkıyor. Alışık bu seyahat mühletince; işine odaklanmış, kimi eşya taşıyan, kimi müşterisini bekleyen mahalle esnafıyla selamlaşıyor. Bu sırada babaların hayatta bazen sıkıntı, bazen yük ancak en çok da çocuklarının sevgisini yüreklerinde taşıdıklarını söylüyor. Kerem Alışık yolun devamında, sırtına küçük kız çocuğunu almış bir babaya, parkta fikirli babalarına sarılan küçük çocuklara ve son olarak üniversiteden yeni mezun olmuş genç kızla babasına rastlıyor ve onların gurur dolu mutluluğuna şahit oluyor. Yolun sonunda sinema, Alışık’ın “Babalık bir seyahat üzeredir. Ömür biter ancak yol hiç bitmez; zira babaların hakkı ödenmez” kelamlarıyla sona eriyor.

Renosans İstanbul tarafından hazırlanan sinemanın çekimleri, İstanbul Yeşilköy ve Ataköy’de bir günde gerçekleştirildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı