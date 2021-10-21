Halsizliğiniz, susuzluğunuzdan olabilir

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, yaşamsal işlevlerin devam edebilmesi için sıvı muhtaçlığının, susamayı beklemeden yerine konulmasının koşul olduğunu belirterek “Günlük 2-2,5L (10-12 bardak) su tüketimine itina gösterilmelidir. Yaz aylarında artan soğuk kahve, çay ve gazlı içecek tüketimi bedenin sıvı gereksinimini karşılıyor üzere düşünülse de tersine kafein içeren bu içecekler diüretik (idrar söktürücü) olduklarından bedende sıvı kaybına yol açıyorlar.” diyor. Yaz meyveleri tüketiminde insülin direnci, hipoglisemi ve diyabet hastalığı olanların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, birebir vakitte bu meyvelerin fazla tüketiminin bedende yağa dönüşeceğinin unutulmaması gerektiğini vurguluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, yazın sıvı gereksinimini karşılamaya takviye olacak 10 besini anlattı.

Salatalık

Salatalık yüzde 95 oranındaki yüksek su içeriğiyle bedenin sıvı kaybının karşılanmasına takviye olurken; folat, potasyum, C ve A vitaminlerini de içermesi sayesinde kan basıncının düşürülmesini sağlar. Düşük kalorisi ve tokluk mühletini uzatıcı tesiriyle yaz günlerinde tercih edilebilecek ferahlatıcı bir besin alternatifi olan salatalığı, limon ilavesiyle orta öğünlerinizde de tüketebilirsiniz.

Erik

Glisemik indeksinin düşük, lif içeriğinin yüksek olması kan şekeri istikrarının sağlanmasında ve diyet sürecinde tesirlidir. Su içeriğinin güçlü olması, gün içerisindeki sıvı gereksiniminizi desteklerken tokluk sürenizi uzatır. Fakat eriğin tuzlayarak tüketilmesi bedende ödem oluşumuna neden olabilir. Bilhassa tansiyon hastalarının eriği tuzsuz tüketmelerinde yarar var. Eriği gün içerisinde 1 porsiyon ölçüsünde (7 orta boy) tüketerek günlük sıvı gereksiniminizi karşılamaya yardımcı olabilirsiniz.

Yoğurt

Su, protein, kalsiyum, fosfor ve riboflavin içeriği varlıklı olan yoğurt sindirimin kolaylaştırılmasına dayanak olur. İçeriğindeki probiyotik bileşimi sindiriminizi kolaylaştırırken bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinde tesirlidir. Varlıklı su içeriği yaz sıcaklarında sıvı gereksiniminin karşılanmasında tesirli bir alternatiftir. Gün içerisinde en az 1 porsiyon (150 gr) yoğurt tüketimini ihmal etmemekte yarar var.

Karpuz

Karpuzun yüzde 90 oranındaki güçlü su içeriği bedeninizin su istikrarını korurken tokluk sürenizin uzamasına da yardımcı olur. Karpuzun likopen içeriği yüksektir. Likopen güçlü bir antioksidan olup; hücrelerin korunmasına ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Potasyum içeriği kan basıncını düzenlemeye takviye olur. A vitamini içeriğiyle bağışıklık sisteminizi takviyeler. Karpuzun güçlü su içeriğiyle sıvı gereksiniminizi karşılarken yaz akşamlarınızı daha hafif geçirebilirsiniz. Lakin insülin direnci, hipoglisemi ve diyabet hastalığı olanların uzman denetiminde günlük 1 porsiyonu (220 gr) aşmamaları gerekir.

Kavun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz “İçerisinde yaklaşık olarak yüzde 91 oranında su bulunduran kavun yüksek potasyum, folat ve A vitamini içeriğiyle yaz günlerinde sıvı gereksiniminizi karşılayacak hoş bir alternatiftir. Kendine mahsus aromasıyla salatalarınızda, smoothielerinizde tercih edebilir; suyunuzun içerisine küçük kavun dilimleri ekleyebilirsiniz. Glisemik indeksi yüksek olan kavunu günde 1 porsiyon ölçüsünü (170 gr) geçmeden; diyabet, insülin direnci, hipoglisemi ve böbrek hastalığı olan bireylerin ise uzman denetiminde tüketimi önemlidir” diyor.

Kabak

Yaz sıcaklarında ağır yemek tüketiminin yerine yüzde 95’i su olan kabakla hafif ve farklı öğün alternatifleri oluşturabilirsiniz. Güçlü su içeriğiyle tartı denetimi sürecinize dayanak verirken; sindiriminizi kolaylaştırarak kabızlık riskini azaltmaya yardımcı olur. Kabak lif, A, B6 ve C vitaminleri, folat, magnezyum ve fosfor kaynağı olup; bedende hücre hasarına neden olan özgür radikallere karşı müdafaa sağlar. Lif ve su içeriğinin yüksek olması açlık hissinin ve iştahın azaltılmasına yardımcı olur. Kabağı rendelenmiş olarak salatalarınızda, zeytinyağı ile sotelenerek, çorbalarınızda, kreplerinizde, güveç yemeklerinizde yahut garnitür olarak tercih edebilirsiniz.

Çilek

C vitamini içeriği güçlü olan çilek yüzde 91 oranında su içerir. Varlıklı lif içeriği bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sisteminin desteklenmesine yardımcı olur. Düşük glisemik indeksi kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açmadığı için günde 1 porsiyon (10 orta boy) tüketilebilir. Antioksidan içeriği kalp sıhhatinin desteklenmesine yardımcı olur. Su içeriğinin yüksek olması gün içerisinde kaybedilen sıvının yerine konmasına ve tokluk sürenizin uzatılmasına yardımcı olur.

Şeftali

Varlıklı su içeriği günlük kaybedilen sıvının yerine konulmasında, iştah denetimi ve kan şeker istikrarının sağlanmasında tesirlidir. Şeftalinin C vitamini içeriği bağışıklık sisteminizi desteklerken; A vitamini içeriği göz sıhhatinde büyük ehemmiyete sahiptir. Lif içeriği ile tartı denetimi sürecinizi takviyeler. Günlük tüketilen meyve alternatifi olarak 1 porsiyon (1 orta boy) şeftaliyi orta öğünlerinizde, salatalarınızın içerisinde yahut kahvaltılarınızda tüketilebilirsiniz.

Marul

Marul yüzde 95 oranında su içermektedir. Marul tüketiminin arttırılması yazın bedenin kaybettiği sıvının yerine konulmasına dayanak olur. Lif, A ve C vitamini içeriği beden sıhhatini korurken vücuttaki toksinlerin uzaklaştırılmasına da dayanak olur. Yüksek su ve lif içeriği tokluk sürenizin uzamasında tesirli olurken gün içerisindeki kan şeker istikrarınızı korur. Düşük güç içeriğiyle marulu çiğ olarak kahvaltılarınızda, salatalarınızda yahut orta öğünlerinizde bol bol tüketebilirsiniz.

Domates Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz “Domates içeriğinde yüzde 95 oranındaki su ile yazın kaybedilen sıvının yerine konulmasında hayli tesirlidir. Tıpkı vakitte güçlü antioksidan içeriği, A ve C vitaminleriyle bedendeki hür radikallere karşı muhafaza sağlar ve bağışıklık sistemini dayanaklar. Domates tüketirken üzerine ekleyeceğiniz zeytinyağı eği ile domatesteki antioksidan özellik gösteren likopenin tesirini arttırabilirsiniz” diyor.

Hibya Haber Ajansı