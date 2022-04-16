Haltercilerimiz Kızlarda ve Erkeklerde Türkiye 3. sü Oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü haltercileri katıldıkları Türkiye Şampiyonası’nda kızlarda ve erkeklerde Türkiye 3. sü oldu.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen ve Aydın’ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 1. Etap Müsabakaları sona erdi.

Müsabakalara katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Yasin Mert Gülen, Erkekler +62 kg kategorisinde ve Hatice Kızmaz, Kızlar 53 kg kategorisinde Türkiye 3. sü oldu.

Her iki sporcu da elde ettikleri bu derecelerle Ağustos ayında Konya ilinde yapılması plânlanan Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 2. Etap Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, sporcular Yasin Mert Gülen ve Hatice Kızmaz ile Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Burak Erdoğan’ı tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı