Hamzaçebi: BTP, Sayın Haydar Baş’ın bırakmış olduğu eseri çok daha ileriye taşıyacak olan bir genel başkana ve kadroya sahip

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Lideri Hüseyin Baş’ı ziyaret etti.

BTP genel merkezinde yapılan görüşmede Hamzaçebi BTP önderine Prof. Dr. Haydar Baş’ın vefatından ötürü hem taziyede bulundu, hem de kendisini genel lider seçilmesinden ötürü tebrik etti.

Ülke sıkıntılarının de ele alındığı görüşme sonrası BTP başkanı Hüseyin Baş Hamzaçebi’ye Prof. Dr. Haydar Baş’ın ‘Hoş Geldin Atatürk’ ve ‘Milli İktisat Modeli’ kitaplarını ikram etti.

“Hüseyin Baş Türkiye’ye çok büyük katkılar verecek bir lider”

Görüşmenin akabinde basın mensuplarına açıklama yapan Hamzaçebi, “Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Lideri Sayın Hüseyin Baş’ı ve çalışma arkadaşlarını ziyaret ettim. Bu ziyaretten çok memnun olarak ayrılıyorum. Çok bedelli bir grup var. Sayın Hüseyin Baş, BTP Genel Başkanlığı’nı hak etmiş olan, bilgisiyle, birikimiyle, olayları yorumlama kabiliyetiyle Türkiye’ye çok büyük katkılar verebilecek bir lider” dedi.

“Toplum olarak Prof. Dr. Haydar Baş’a müteşekkiriz”

“BTP evvelki genel lideri Prof. Dr. Haydar Baş’ın bıraktığı bir yapıttır. Bu vesileyle kendisini rahmetle anıyorum” diyen Hamzaçebi şöyle devam etti; “Haydar Baş, Türkiye’nin hakikaten muhtaçlığı olan bir başkandı. Ulusal duruşu, iktisada bakışı, olayları yorumlaması, Türkiye’nin önünde bulunan tehlikeleri, Türkiye’yi parçalamaya yönelik memleketler arası siyasetleri yıllarca evvelden görebilen ve Türkiye’yi uyarabilen bir başkandı. Kendisine bu istikametten toplum olarak müteşekkiriz. Fakat gördük ki bugün BTP, sayın Haydar Baş’ın bırakmış olduğu bu yapıtı çok daha ileriye taşıyacak olan bir genel lidere ve takıma sahip, çok bedelli insanları gördüm. İnşallah bu ziyaretimiz daha sonra da karşılıklı temaslar halinde devam eder. Kendilerine muvaffakiyetler diliyorum, gerçek bir yoldalar. Türkiye siyasetine çok büyük katkılar vereceklerine inanıyorum.”

BTP önderinden Hamzaçebi’ye teşekkür

BTP Genel Lideri Hüseyin Baş ise, “CHP İstanbul Milletvekili, Değerli Ağabeyim Mehmet Akif Hamzaçebi, Genel Merkezimizde bizleri ziyaret etti. Babamı andık, siyasi deneyimlerinden istifade ettik. Kendisine çok teşekkür ediyorum” açıklaması yaptı.

BTP başkanının bu kelamlarına toplumsal medya üzerinden karşılık veren Hamzaçebi ise “Ben de bu ziyaretten çok memnun oldum. BTP Genel Lideri Hüseyin Baş, entelektüel birikimi ve vizyonuyla, merhum Prof. Dr. Haydar Baş’tan devraldığı bayrağı pahalı takımıyla daha ileriye taşıyacaktır. Muvaffakiyetler diliyorum” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı