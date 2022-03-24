Harran Eğitim Kooperatifi Geleceğin Şeflerine Staj İmkânı Sağlıyor

Harran Eğitim Kooperatifi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri için staj imkânı sağlıyor. Aşçılık bölümü okuyan öğrenciler, Osmanbey Yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesis restoranında mesleğe ilk adımlarını atıyorlar.

Öğrenciler burada tecrübeli şefler eşliğinde yemek yapıyor, gelen konuklara yemek servis ediyor, çalışanlarla beraber her gün yaklaşık yüzlerce kişiye hizmet ederek mesleki hayatlarında tecrübe sağlıyorlar.

Yöresel yemek ve kebap çeşitleri alanlarında kendini yetiştirmek isteyen üniversite öğrencilerine çeşitli fırsatlar sunan Sınırlı Sorumlu Harran Eğitim Kooperatifinde staj yapan öğrenciler tarafından hazırlanan yemekler, üniversite personeli, öğrencileri ve gelen misafirlere ikram ediliyor.

Harran Eğitim Kooperatifi Sosyal Tesisleri bünyesindeki iş yerlerinde, kat hizmetleri ve yiyecek içecek dalında eğitim alan öğrenciler, yaptıkları stajları sayesinde mesleki deneyimler kazanarak mesleğe ilk adımlarını atıyorlar.

Üniversite öğrencilerine yiyecek ve içecek sektörünü daha yakından tanıma imkânı sunan ve öğrencilerin profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olan Harran Eğitim Kooperatifi, öğrencilere kendi alanlarında eşsiz deneyimler kazandırarak Türkiye’nin önemli restoran zincirlerinde farkındalıklarını ortaya koymalarına imkan sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı