Harran TOY, Turizm Haftasında Ülke ve Şanlıurfa Turizmini Ele Aldı

Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu (Harran TOY), Turizm Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Harran Üniversitesi’nin 30. kuruluş yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler Merkezi Derslik Amfisinde yapıldı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Ömer Faruk Demirkol etkinliklerin açılışında yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle son iki yıldır kısıtlı imkânlarla kutladıkları Turizm Haftasını bu yıl geniş katılımlı olarak kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek ‘Harran TOY Turizmde Akademik Rol’ sloganı ile çıkılan yolda desteklerinden dolayı üniversite üst yönetimi ve ilgili birimleri, öğretim elemanları, öğrenciler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Geçen yıl Rekreasyon Yönetimi Bölümüne öğrenci aldıklarını, bu yılda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü için YÖK’e başvurduklarını belirten Demirkol, Harran TOY ailesinin büyüyüp gelişmesi, Üniversite olarak büyük önem verilen kalite konusunda istenilen seviyeye gelinmesi, Yüksekokul vizyon ve misyonunun gereklerini yerine getirmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Etkinliklerin ilk gününde kendine özgü mizah tarzıyla sunumlar gerçekleştiren Gazeteci-Yazar Arif Toprak, ‘Stand-Up Show’ etkinliğiyle üniversite öğrencilerine keyifli anlar yaşattı.

Etkinliklerin ikinci gününde ise Doç. Dr. Mustafa Şit tarafından ‘Türkiye’de Turizm Ekonomisi: Fırsatlar-Tehditler’ konulu bir sunum gerçekleştirildi. Sunumunda salgın, ekonomik kriz ve savaş gibi musibetlerin insanların eğlenmesini ve gezmesini kısıtlayan faktörler olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Şit; “ Çevremizde yaşanan sıkıntılardan dolayı turizm sektörü büyük sekteye uğruyor. Ülke olarak tehdit oluşacak nedenleri fırsata çevirmemiz gerekiyor. Turizmin ülkemiz ve şehrimizin ekonomisinde büyük payı vardır” dedi.

Etkinliğin üçüncü gününde, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akbıyık ‘Coğrafyanın Türkiye turizmindeki Yeri ve Önemi’ konulu sunumuyla akademisyen ve öğrenciler ile buluştu. Şanlıurfa’nın, ülkemiz ve dünya turizmine katkı sağlayan turizm şehri olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akbıyık; “Şanlıurfa, tarihin sıfır noktası olarak bilinen dünyanın en eski yerleşim alanı olan Göbeklitepe başta olmak üzere, Balıklıgöl, Hz. İbrahim ile Hz. Eyyüp’ün makamları, eşsiz tarihi ve manzaralarıyla Harran, Birecik, Halfeti ilçeleri ile bu sezonda da yine yerli ve yabancı milyonlarca turistin ilgi odağı olacaktır” dedi.

Turizm Haftasının son etkinliğinde ise, Harran TOY Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Beyazgül’ün moderatörlüğünde, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Mezunlar Derneği (METİOD) Başkanı -Turizm Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Erdem Daşçı’nın katılımıyla ‘Turizmde Kariyer ve Mesleki Sorunlar’ konusunda çevrimiçi bir panel düzenlendi.

Öğr. Gör. Erdem Daşçı; “Turizm sektörünün ülke ekonomisine en fazla döviz girdisi sağlayan sektörlerin başında geldiğini, böylesine önemli bir sektörün istihdam konusunda geniş çaplı bir yasaya ihtiyacı olduğunu, turizm öğrenimi gören kişilerin sektörde iş olanaklarının arttırılması için METİOD gibi turizm mezunları derneklerinin çoğalarak bir federasyon çatısı altında toplanabileceğini ve Turizm Meslek Yasasının yürürlüğe konulması için daha güçlü bir ses olabileceğini” dile getirdi.

Daşçı konuşmasının sonunda Turizm Eğitimi Akreditasyon Kurulu üyesi olması münasebetiyle turizm bölümlerinin akredite olmasının faydalarına değinerek Harran TOY bölümlerinin akreditasyonu ve mezunlar derneğinin kurulması için ellerinden gelen desteği vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı