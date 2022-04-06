Harran Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Bölgeye Umut Oldu

Harran Üniversitesi Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Polikliniği Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kaliteli, güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunuyor.

2016 yılında fiilen sağlık hizmeti sunumuna başlayan ve yaptığı başarılı operasyonlar ile adından söz ettiren Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde bulunan Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi bölümü, fiziki şartları ve çalışma ortamı ile hastalar için tam teşekkülü bir hastane ortamı oluşturması bakımından son yıllarda bölgede büyük rağbet görmekte.

Damağa gömülü ve komplike dişlerin çekimleri, ağız, çene ve yüz bölgesindeki her türlü enfeksiyonların cerrahi tedavileri, çenelerde oluşan kistik ve tümör gibi oluşumların cerrahi tedavilerinin yapıldığı hastanede ayrıca çene ve yüz bölgesinde oluşan kırıkların tedavileri ve kanser tedavisi kapsamında uygulanan ilaç ve radyoterapiye bağlı çenelerde oluşan kemik nekrozlarının tedavileri de gerçekleştirilmekte.

Ortognatik Cerrahi denilen çene boyut bozukluklarının ameliyat ile tedavisinin yanı sıra, tavşan dudak olarak bilinen dudak damak yarığı ameliyatları, çene ekleminin tamamen kilitli kaldığı eklem ankloz ameliyatları gibi ülkemizde sadece birkaç merkezde yapılabilen girişimler de Harran Üniversitesi Diş Hastanesinin sunduğu hizmetler arasında yerini almakta.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi branşına Şanlıurfa ve bölgeden yoğun bir şekilde hasta sevk edildiğini belirten Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Emrah Polat, çene ameliyatlarının bir ekip ve ekipman meselesi olduğunu, bölümlerinin çok değerli öğretim üyeleri ve ekipmanları barındırdığından dolayı şanslı olduklarını söyledi.

Bölümlerine halkın ilgisinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Polat; “Diş Hastanemiz bünyesinde genel anestezi altında yapılması gereken operasyonları yapmaktayız. Sadece ilimizde değil bölgede bu denli büyük cerrahi operasyonları seri bir şekilde yapabilen başka bölüm bulunmuyor. Hedefimiz, kadrolarımızı güçlendirerek ve ekipman modernizasyonu ile sadece bölgeye değil ülkeye hitap eden bir bölüm olmaktır.

Başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik olmak üzere gayretleri ve özverili çalışmalarından dolayı bölüm başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Durmuş, Dr. Öğretim Üyesi Osman Habek ve Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bahattin Bingül’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı