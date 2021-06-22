Harran Üniversitesi Ev Sahipliğinde “Etnobotanik Araştırma Teknikleri 3” Programı Başladı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mesken sahipliğinde, TÜBİTAK BİDEB dayanağı ile yapılan Etnobotanik Araştırma Teknikleri kursunun 3.sü başladı.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Kısım Lideri Prof. Dr. Hasan Akan’ın koordinatörlüğünde düzenlenen Etnobotanik Araştırma Teknikleri kursuna farklı vilayetlerden 25 doktora ve yüksek lisans öğrencileri katılıyor.

Dört gün boyunca online olarak devam edecek olan kursta Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi, Munzur Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Çakılcıoğlu, Bingöl Üniversitesinden de Doç. Dr. Rıdvan Polat ve Doç. Dr. Ekrem Darendelioğlu üzere alanında uzman hocalar tarafından kursiyerlere etnobotanik alanında dersler verilecek.

TÜBİTAK BİDEB ünitesi tarafından desteklenen Etnobotanik Araştırma Teknikleri aktifliği ile ilgili programın açılışında kursiyerlere bilgi veren koordinatör Prof. Dr. Hasan Akan şunları belirtti; “Farklı kentlerden 25 kursiyerimizle 4 gün boyunca ülkemizin bitki kullanım kültürleri üzerinde bilimsel söyleşiler yapacağız. Üniversitelerimizde yahut araştırma kurumlarımızda misyon yapan, ya da dışardan kendi imkanları ile tez hazırlayan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, akademik seviyede Etnobotanik alanında araştırma teknikleri maharetini kazandırma ve geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Emelimiz etnobotanik alanına ilgi duyan araştırmacılara yahut lisansüstü öğrencilerine yol göstermektir. Ayrıyeten hususun uzmanlarını bir ortaya getirmemiz genç bilim beşerlerine motivasyon sağlamak ismine faydalı oluyor” dedi.

Kursun açılış programına katılarak genç bilim insanlarını selamlayan Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş, fakülte olarak 3. sefer etnobotanik kursuna mesken sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek; “25 farklı üniversiteden bedelli arkadaşlarımız, genç bilim insanımız bu kurs kapsamında deneyimli hocalarımızdan eğitim alacaklar. Etnobotanik kıymetli bir alan. Besin, yakacak, giysi ve tedavi maksatlı daima bitkilerden yararlanılmıştır. Kursun genç bilim insanlarımıza değerli katkısı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Etnobotanik araştırma teknikleri kursuna mesken sahipliği yapmaktan memnun olduklarını belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, bilim alanındaki çalışmalara her vakit takviye olarak öncülük ettiklerini belirterek bundan sonraki kursun yüz yüze yapılmasını temenni etti. Bu ve gibisi etkinliklerde genç bilim beşerlerine her vakit kapılarının açık olduğunu vurgulayan Rektör Çelik, bilime katkı sağlayan ve toplumsal yarar sağlayacak projeleri hayata geçiren herkesi Harran Üniversitesi’nde ağırlamaktan memnunluk duyacaklarını söyledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı