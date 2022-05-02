Harran Üniversitesi; Hasta, Hasta Yakınları ve Personellerinin Bayramını Kutladı

Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir ve Üniversite Genel Sekreteri Zübeyir Zorlu, Ramazan Bayramı ziyaretleri kapsamında Harran Kız Yurdu, Osmanbey, Eyyübiye, Şair Nabi ve Yenişehir Yerleşkelerinde görev yapan nöbetçi güvenlik personeli ve iç hizmet personelleri ile Harran Üniversitesi Hastanesini ziyaret ederek hasta ve yakınlarının bayramlarını tebrik ettiler.

İlk bayramlaşma Osmanbey Yerleşkesinde bulunan Harran Kız Yurdu Kafeteryasında gerçekleşti. Programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir ve Genel Sekreter Zübeyir Zorlu, yurtta bulunan öğrencilerle bayramlaştı. Keyifli sohbet ortamında gerçekleşen bayramlaşmada yurtta bulunan idareciler de hazır bulundular.

Harran Kız Yurdundan sonra Harran Üniversitesi Hastanesine geçildi. Üniversite Hastanesi ziyaretinde de hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin bayramı kutlandı.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Demir ve Genel Sekreter Zorlu ile hastane yönetimi, kliniklerde yatan hastaları odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bayramlaşmanın son etkinliğinde ise Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir ve Genel Sekreter Zübeyir Zorlu, üniversite Yerleşkelerinde nöbette olan güvenlik görevlileri ve iç hizmet personellerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Demir, üniversitenin hizmet sürecinde aksaklıklar yaşanmaması fedakârca çalışan tüm personele emeklerinden dolayı teşekkür etti, çalışmalarında kolaylıklar dileyen Prof. Dr. Murat Demir, görevlilerin bayramlarını kutladı.

Bayramların, birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu belirten Genel Sekreter Zübeyir Zorlu da; “Ülkemizin, milletimizin ve Harran Üniversitesi ailesinin mübarek Ramazan Bayramlarını canı gönülden tebrik ediyor, bayramın ülkemize ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı