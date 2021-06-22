Harran Üniversitesi, Tarımda Yeniliklerin Öncüsü Olmaya Devam Ediyor

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Türkiye’de birinci kez yabancı ot ilacına sağlam kırmızı mercimek çeşidi geliştirildi. Randıman kaybına son veren çeşit sayesinde gelecek 3 yıl içerisinde çeşit tescil ve tohum çoğaltımı yapılarak yaklaşık 400 ton tohumluğun çiftçilere dağıtılması hedeflenmekte.

TÜBİTAK ve BAP proje dayanaklarıyla Harran Üniversitesi tarafından 10 yıllık bir çalışma sonucunda Clearfield teknolojisiyle geliştirilen yeni mercimek çeşidiyle GAP bölgesinde kırmızı mercimek üretimi yapılan yaklaşık 250.000 hektar alanda yabancı otlarla uğraşta alternatif ve ekonomik tahlil önerisi çiftçilerimizin hizmetine sunulacak.

Yabancı otlar nedeniyle 100’e kadar çıkabilen randıman kayıplarının önlenmesi ve çiftçi gelirinin yükseltilmesinin amaçlandığı yeni çeşit sayesinde mercimek ekim alanlarında dekar başına 20 randıman artışı sağlanabilinecek ve ülke iktisadına yıllık 400 milyon TL katkı mümkün olacak.

Mevzu ile ilgili dünyada Clearfield teknolojisi ile 10 milyon hektar alanda yabancı otlarla gayret edildiğini ve ülkemizde İMİ kümesi herbisitlere sağlam mercimek çeşidi bulunmadığını belirten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Kısmı öğretim üyesi Doç. Dr. Abdullah Kahraman, 2010 yılında başlattıkları proje ile İMİ herbisitlere güçlü mercimek genotipleri belirlediklerini Ar-Ge takımıyla birlikte ağır çalışmalar sonucunda İMİ kümesi herbisitlere sağlam ve yüksek verimli çeşit geliştirdiklerini söyledi. Doç. Dr. Abdullah Kahraman; “Tarımsal üretimde yabancı ot ilacı yahut herbisit dediğimiz kimyasallar kullanmadan üretim yapmak imkânsız hale gelmiştir. Mercimek için geliştirilen herbisitler geniş yapraklı yabancı otlarla uğraşta yetersiz kalmaktadır. Clearfield (temiz tarla) çeşitlerin yetiştirilmesiyle, tarlalar pak kalmakta, yabancı otlardan arındırılmış pak eser elde edilmesiyle yüksek pazar fiyatı sağlanmakta, yabancı otlar nedeniyle randıman kaybı önlenmekte ve sonuçta yüksek randıman ve gelir imkânı elde edilmektedir. Emsal çalışmaları nohut için de yaptık. Ayrıyeten buğday, pamuk ve arpa üzerinde de ıslah için ön çalışmalara başladık” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı