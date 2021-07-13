Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Genç Doktorlarını Mezun Etti

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet merasimi Osmanbey Yerleşkesi açık hava tiyatrosunda yapıldı.

Pandemi sürecinden ötürü toplumsal ara, maske ve hijyen kuralları göz önüne alınarak düzenlenen programa, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, Sıhhat Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Akif Altay, Üniversite Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hürmet duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halil Çiftçi, Şanlıurfa Tabipler Odası Lideri Uz. Dr. Osman Yüksekyayla ve öğrenciler ismine Tıp Fakültesi birincisi Dr. Edanur Ekinci birer konuşma gerçekleştirdiler.

Konuşmaların akabinde dereceye giren öğrencilere plaket ve muvaffakiyet evrakları takdim edildi. Ardından fakülte birincisi Dr. Edanur Ekinci yaş kütüğüne plaket çaktı.

Yılın intörnü olarak seçilen Dr. Özge Bergin Ekmen’e Acil Tıp Uzmanları Derneği ismine Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Kısmı Lideri Doç. Dr. Hasan Büyükaslan tarafından ödülünün verilmesinin akabinde programda, mezun olan 124 tabibe diplomaları dağıtıldı.

Diplomaların takdiminin akabinde Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Güzelçiçek yeni mezunlara hekimlik yemini ettirdi.

Merasim, kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı