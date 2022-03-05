Harran Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı, Rekor Bir Katılım ile Gerçekleştirildi

Harran Üniversitesi tarafından sayısal olarak rekor katılımla HARRANYÖS sınavı yapıldı

Harran Üniversitesi, uluslararasılaşma stratejileri kapsamında dünyanın birçok ülkesinden başarılı öğrencilerin seçilip Türkiye’de bulunan üniversitelere kazandırılması amacıyla, yabancı öğrencilere yönelik 2022 yılı sınavlarının ilkini gerçekleştirdi.

Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından organize edilen yabancı öğrenci sınavına, 78 farklı uyruktan öğrenci katılım sağladı. Ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde eş zamanlı olarak yapılan sınav, 10 İlde, 30 binada, 459 derslikte ve sayısal olarak Türkiye rekoru kırılan bir rakamla yaklaşık 12 bin 500 öğrencinin katılımı ile yapıldı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye’de bulunan 91 üniversiteye kayıt yapma hakkı kazanacaklar.

Yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavının; sorularının hazırlanması, sınavın organizasyonu, gerçekleştirilmesi ve ölçme değerlendirilmesine kadar tüm aşamaları Harran Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirildi.

Harran Üniversitesi’nin bilim yolunda gücüne güç katmaya devam ettiğini belirten Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Prof. Dr. Hüsamettin Bulut yaptığı açıklamada; “Üniversitemiz tarafından yapmış olduğumuz Yabancı Uyruklu Sınavını rekor bir katılım ile gerçekleştirdik. Sınavın hazırlaması ÖSYM standartlarına uygun yapılmaktadır. Tüm aşamalarında uzmanlarımız ve akademisyenlerimiz yer almaktadır. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor ve böyle bir sınavın her aşamasında görev alan personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Harran Üniversitesi’nin Yabancı Öğrenci Sınavı açısından bir marka haline geldiğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik; “Bu sınavı yılda iki defa yapmaktayız. Bu yılın ilk sınavına 12.500 öğrenci katılmıştır. İkinci sınavda da bu kadar yüksek katılım bekliyoruz. Sınavımızı 10 ilde, 30 binada, 459 salonda ve 1497 görevli ile gerçekleştirdik. Ayrıca sınav kutuları ÖSYM standartlarına göre ve hijyenik kurallarına uygun olarak hazırlanmakta ve tüm illere aynı titizlikle gönderilmektedir.

Bu konuda gerçekten uluslararası bir sınav yapan bir kurum haline geldik. Yaptığımız sınavların sonuçları, ülkemizde bulunan 91 üniversite ve aynı zamanda yurtdışındaki bazı üniversiteler tarafından kabul edilmektedir. Bu konuda başta Uluslararası Öğrenci Koordinatörümüz Prof. Dr. Hüsamettin Bulut hocamızı ve Koordinatör Yardımcımız Öğretim Görevlisi Rejhan Rahman hocamız olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı