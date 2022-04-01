Harran Üniversitesi’nde 1 Milyon Gence İstihdam Projesinin Tanıtımı Yapıldı

Harran Üniversitesi ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından ‘1Milyon İstihdam Projesi ve Teknoloji Alanında İş İmkânları’ konferansı düzenlendi.

Programa, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Bulut, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Murat Önen, Şanlıurfa Defterdar Vekili Gülcan Akbıyık, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Osman Oktay, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan bilgi teknolojileri alanında ‘1 Milyon İstihdam Projesi’ne iş dünyasından destek almak için planlanan proje kapsamında 2023 yılına kadar bilgi teknolojileri alanında 1 milyon kişinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Programda, Şanlıurfa’da 1Milyon İstihdam Projesi bilgi teknolojisi kapsamında en çok eğitim alan öğrencilere hediyelerin verilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, yıkıcı yenilikçi teknolojilerin hayatımızın her alanında olduğunu belirten Genel Müdür Dr. Cebrail Taşkın: “Mobil internet, sabit internetin yerini alıyor. WhatsApp, operatörlerin, sms servislerinin yerini aldı. Dvd’den film izleme bitti, şimdi Apple TV Netlix veya IPTV platformlarından izleme dönemi başladı. Yapay zekâ ile donatılmış robotlar insan zekâsının yerini almaya başladı. Nesnelerin interneti, üç boyutlu yazıcılar, akıllı cihazlar, kendi kendini yöneten otonom sistemlerdeki teknolojik gelişmeler, mevcut iş modelleri yenileriyle değiştiriliyor. Bazı şirketler yeni dijital iş modelleri oluşturarak mevcut sektörü tehdit ediyor. Dijital iş dönüşümü neredeyse tüm endüstrileri etkiliyor. Bu dijital hareketlenme sürecinde sizin gibi genç arkadaşlarımıza faydalı olmasını hedeflediğimiz projeler yürütmeye başladık. Proje eğitimlerine dahil olarak kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Sizlerin ileride kendi işinizi kurabilecek seviyelere gelebilmeniz ve hedeflerinize ulaşabilmeniz için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Soru cevap kısmı ile sona eren programın ardından Rektörlük Makamına geçildi. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın’a hediye takdim etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı