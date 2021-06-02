Harran Üniversitesi’nde Çevre Dostu Projenin Temeli Atıldı

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin temeli düzenlenen merasimle atıldı.

Temel atma merasimine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Lider Vekili Faruk Bayuk, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Haliliye Belediye Lider Yardımcısı İbrahim Halil Kaya, Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürü Hüseyin Aras, ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Said Güllüoğlu, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir, Fakülte Dekanları, Üniversite Genel Sekreteri Zübeyir Kuvvetli ve akademisyenler katıldı.

Osmanbey Yerleşkesi sonları içerisinde temeli atılan tesisle evsel, endüstriyel nitelikli atık suların, etrafında bulunan yerleşim alanlarına ziyan vermeden yönetmeliklere uygun olarak, en ekonomik biçimde arıtılması tasarlandı.

Yapılan devasa arıtma tesisi biyolojik olarak etraf dostu olma özelliği taşımakta bilhassa atık sular yeni bir sistem olan Membran biyo rektörler prosesi kullanılarak arıtılmaktadır. Münasebetiyle ziraî sulamada da kullanılacak olan arıtılan su sayesinde evsel ve kanalizasyon atıkları doğayı ve su kaynaklarını kirletmeyecek.

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, bölgenin en çağdaş ve teknolojik tesislerinden biri olma özelliğini taşımakta

2 kademeli bir proje olarak tasarlanan tesisin birinci kademesi 2035’e kadar, ikinci kademesi 2050 yılına kadar mühendisler tarafından planlandı. Yerleşke nüfusunun artış oranı ve bu kapsamda tesise gelecek atık su ölçüsü hesaplandı. Belirlenen nüfus artışı oranında 2035 yılında günde 3120 m3, 2050 yılında da günlük 3975 m3 atık su oluşacağı ve bunun arıtma tesisine geleceği varsayım edildi. Bu hesaplamalarda, Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’ne nazaran kişi başı su kullanım pahaları tablosu ve Üniversitede gerçekleşen günlük su tüketim bedellerinin ortalaması alındı.

Yaklaşık 30.000 metre kare olan alana sahip tesis 10.000 metre kare kapalı alandan ve 16 yapıdan oluşmakta.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı