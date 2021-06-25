Harran Üniversitesi’nde Kuraklığa Dayanıklı Makarnalık Buğday Çeşit Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Kısmı tarafından yürütülen AB dayanaklı PRIMA projesi kapsamında geçen yıldan buyana Şanlıurfa Koruklu ve Adıyaman deneme alanlarında ek sulanan ve kurak şartlarda yürütülen makarnalık buğday çeşit geliştirme çalışması tarla denemeleri 15 Haziran 2021 prestijiyle hasat edildi.

İtalya’nın Tuscia Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye, Tunus ve Cezayir’de eş vakitli olarak yürütülen çalışmalarda makarnalık buğdayda global ısınma sonucu ortaya çıkan şiddetli kuraklığa mukavim çeşit geliştirmek amaçlandı. İsmi geçen dört ülkeye ilişkin makarnalık buğday gereci ile İtalya tarafından geliştirilen makarnalık buğday ve yabani akrabalarının melezlenmesinden elde edilen ve genetik seçimle varlığı tespit edilen kuraklığa güçlü küçük akraba kromozom modülleri taşıyan makarnalık buğday sınırları denenmektedir. Ayrıyeten yabani akrabalardan melezleme yoluyla kromozom seti aktarılmış melezler de bu çalışmada yer almaktadır.

Bu yıl melezleme çalışmalarına başlandığını belirten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Kısmı öğretim üyesi Prof.Dr. İrfan Özberk, yerli çeşitlerimize bu pahalı kromozom kesimlerini ve genleri aktarmak üzere yaklaşık 100 adet melezleme yapıldığını söyledi. Prof.Dr. İrfan Özberk çalışmalara gelecek yıl da devam edileceğini, denenmekte olan mevcut çeşitler ve yeni oluşturulan melez gereçten önümüzdeki yıllarda genetik seçim metotlarıyla kuraklığa sağlam gen varlığı tespit edilmiş yeni çeşitlerin geliştirilmesi amaçlandığını kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı