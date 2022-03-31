Harran Üniversitesi’nde Matematik Çalıştayı Yapıldı

Harran Üniversitesi’nde matematik ile ilgilenen herkese yönelik Matematik Çalıştayı gerçekleştirildi.

Harran Üniversitesi 30. Yıl Etkinlikleri kapsamında Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ve Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü işbirliğinde ‘Matematik Bölümleri Öğrenci Çalıştayı’ düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda gerçekleşen programa, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Işık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevilay Kırcı Serenbay çalıştay hakkında bir bilgilendirme konuşması gerçekleştirdi.

Bilgilendirme konuşmasından sonra, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Işık birer açış konuşması yaptılar.

Matematiğin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik; “Değerli öğrenciler sizler belki hemen üniversiteyi bitirip iş hayatına atılmayı düşünüyorsunuz. Ama hayat boyunca önünüze başka fırsat çıkabilir. Arkadaşlar öğrencilik yıllarında ne kadar iyi eğitim alırsanız o kadar hayatta güçlü olursunuz. Bu yaşlarda alacağınız eğitim, hayatınızın kırılması noktasıdır. O yüzden böyle çalıştaylar ve etkinler çok önemlidir. Bu çalıştayı düzenleyen tüm hocalarıma çok teşekkür ediyor siz sevgili öğrencilerimize de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş konuşmasında; “Sayısal ve sözel ayrımı yapılmamalıdır. Çünkü birbirini tamamlayan öğelerdir. Hayatımızda matematik ne kadar önemliyse edebiyatta o kadar önemlidir. Pozitif bilimlerin kaynağı sayılan matematik, faraziye dayanır. Söze dayalı olan bir sanat dalı şiir de kısmen hayal dünyasının ürünü olan faraziyedir. Birisi rakamlarla, birisi de sözle bu faraziyi anlatır” dedi.

Çalıştayın matematik bölüm öğrencileri arasında kaynaşma, birbirlerini tanıma ve fikir alışverişi açısından oldukça önemli olduğunu belirten Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Işık; “Burada yapılacak sunumlarda görüleceği gibi matematik bilgisinin yanında matematiğin felsefesi, tarihi ve matematik öğretiminin de ne kadar önemli olduğu görülecektir. Bu çalıştayın ilköğretim matematik öğrencileri için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum; çünkü öğrencilerimiz bölümü tanıyacaklar, müfredatını öğrenecekler ve lisansüstü eğitim konusunda tercihlerini belki bu yönde kullanacaklardır. Bu çalıştayın geleneksel hale gelmesi için destek vereceğimizi de ifade etmek istiyorum. Çalıştayın Üniversitemize, Fakültelerimize hayırlara vesile olmasını diler, katılımınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım” diye konuştu.

Açış konuşmalarının ardından alanında uzman akademisyenler tarafından matematikte öne çıkan konular ile ilgili sunumlara geçildi. Dört oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayda akademisyen, öğretmenler ve öğrenciler; kendi hazırladıkları etkinlik ve ders planı örneklerini sunumlarında anlatarak deneyim paylaşımında bulundular.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı