Harran Üniversitesi’nde Yabancı Öğrenci Sınavının İkincisi Yapıldı

Harran Üniversitesi Memleketler arası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ön lisans ve lisans düzeylerindeki programlara yerleşmek için yabancı asıllı öğrencilere yönelik imtihanın ikincisi gerçekleştirildi.

Türkçe, İngilizce ve Arapça lisanlarında, seyreltilmiş sınıflar, paklık, hijyen, aralık üzere her türlü pandemi kaideleri kuralları gözetilerek yapılan imtihan, eş vakitli olarak 12 merkezde yapıldı. Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Hatay, Ankara, Mersin, Kilis, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş, Sakarya ve Van vilayetlerinde yapılan imtihanda 1100 işçi misyon aldı. 408 salonda yapılan imtihana, 7223 öğrenci kabul edildi.

İmtihan sonuçlarının açıklanmasının akabinde yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına nazaran ve tercihleri doğrultusunda yabancı asıllı öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye’de bulunan 90’ın üzerinde devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yapma hakkı kazanacaklar. Soru hazırlama, baskı, tertip, kıymetlendirme üzere tüm evrelerinin Harran Üniversitesi Memleketler arası Öğrenci İmtihan Komitesi tarafından yapılan HARRAN YÖS imtihanı, ülkemizde yapılan emsal imtihanlara nazaran en fazla öğrenci iştiraki olan ve üniversitelerce kabul gören imtihan olarak ilgi görüyor.

Harran Üniversitesi tarafından ÖSYM standartlarına nazaran hazırlanan imtihana toplamda bu yıl 15 bin 500 aday müracaatta bulundu. Üniversiteler ortasında en çok adayın katıldığı imtihan olan HARRAN YÖS, soruların hazırlanmasından, imtihanın tertibi, gerçekleştirilmesi ve ölçme-değerlendirilmesine kadar tüm etapları, Harran Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştiriliyor.

İmtihan binalarını ve salonları gezerek Memleketler arası Öğrenci Koordinatörü Prof.Dr. Hüsamettin Bulut ve Koordinatör Yardımcısı Rejhan Rahman’dan bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik öğrencilerle ilgilenerek imtihanda muvaffakiyetler diledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı