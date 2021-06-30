Harran Üniversitesi’nin İki Önemli Sergisi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde Sanatseverlerle Buluştu

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hoş Sanatlar Eğitimi Kısım Lideri Doç. Dr. Hatice Kübra Kuzucanlı ile Dr. Öğr. Üyesi Dilara Karakaş Tabak’ın özgün yapıtları, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Stant Salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

30 yapıtın sergilendiğini stant açılışına, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Üniversite Genel Sekreteri Zübeyir Kuvvetli, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler ile sanatseverler katıldı.

Stantta, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve konuklara, Doç. Dr. Hatice Kübra Kuzucanlı ve Dr. Öğr. Üyesi Dilara Karakaş Tabak, yapıtların anlatımıyla eşlik ettiler.

Kademeli olağanlaşma periyoduyla birlikte sanatsal çalışmaların tekrar sanatseverle buluşmasının kent kültürü açısından kıymetli olduğunu belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik; “Dilara ve Kübra hocalarımızın yapmış olduğu bu mükemmel stant bizim için çok pahalıdır. Sıkıntı pandemi devrini geçirmiş olduğumuz bu günlerde hocalarımızın yapıtlarını sanatseverlerle buluşturduğu için kendilerine teşekkür ediyorum ve muvaffakiyetlerinin devamını diliyorum” diye konuştu.

Doç. Dr. Hatice Kübra Kuzucanlı’ya ilişkin soyut betimlemelerin rastlantısal yolla oluşturulduğu “Sınır/Boder” isimli stantta, hudutların negatif temsillerinin sanatçı gözüyle olumlu mana kazandığı 19 fotoğraf yer alıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Dilara Karakaş Tabak’a ilişkin anlatımcı özelliklere sahip 11 fotoğraftan oluşan “Mâsivâ” isimli stantta ise dünyevi/zahir olana yapılan gönderme, iyi/kötü, güzel/çirkin tasvirleri ekseninde ironik bir lisanla betimleniyor.

“Sınır/Border” ve “Mâsivâ” isimli fotoğraf stantları, Şanlıurfa Müzesi Stant Salonunda 23 Haziran’a kadar sanatseverlere açık olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı