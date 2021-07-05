Hastalık ve radyasyonun bıraktığı hasarı kristaller onarıyor

Kanser, kalp, tansiyon ve daha birçok hastalığın vücutta ve ruhta bıraktığı hasarın yanı sıra bilgisayar, taşınabilir telefonlar aracılığıyla maruz kaldığımız radyasyonu kristallerle arındırmak Artemis Thia Kristal Güç Merkezleri’nde mümkün olacak. Kanser hastaları için ise bu uygulama fiyatsız.

İnsanların güçlerini temizleyerek çakralarını dengelemelerine yardımcı olmaya kendilerini adamış iki genç teşebbüsçü Artemis Thia Kristal Güç Merkezleri’ni açtı. Biri İstanbul Üsküdar başkası Manisa Şehzadeler’de açılan merkezler, kanser hastalarına fiyatsız hizmet verecek.

Kemoterapi almış ve maddi gücü olmayan kanser hastalarına fiyatsız gerçekleştirilecek bu uygulama ileçakraları açma süreci sonucunda, bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle birlikte, ölmüş olan savaşçı hücrelerin tekrar canlanıp kanserle uğraş etmesi sağlanıyor.

Artemis Thia Kristal Güç Merkezleri Kurucusu Gazeteci-Yazar ve Spiritual Danışman Neslihan Akbaydar, yaptıkları araştırmalar ve kendi tecrübeleri sonrasında, geçmişi Atlantis, Mu Kavmi ve Mısır’da Kleopatra’ya dayanan kuvars kristalleriyle sağlanan bu çok özel güç çalışmasını günümüze taşıdıklarını belirtti.

“RUHEN VE BEDENEN OLUMLU SONUÇLAR ŞAŞIRTIYOR”

Akbaydar şöyle devam etti: “Bu doğal ve bedelli taşlarla hem yaşınızın en güzeli olmanızı hem sağlıklı ve zinde kalmanızı, dahası nizamlı olarak güç vücudunuzu bu uygulamayla temizleyerek devam ettiğiniz takdirde gençleşebileceğinizi sav ediyoruz.

Bu iddiayı gözlemlemek için ise nizamlı olarak uygulanan prosedürler üzere örneğin, tıraş olmak, kuaförde bakım yaptırmak, sistemli spor yapmak, estetik operasyonlara başvurmak üzere sıklıkla ve itinayla bedene gösterilen ihtimam birebir formda görülemeyen lakin var olan güç vücuduna de gösterilmelidir. Kuvars kristalleriyle gerçekleştirilen uygulamaya nizamlı devam edildiğinde kısa bir müddet sonra ruhsal ve bedensel gözle görülür biçimde şahit olunan olumlu sonuçlar ise şaşırtıyor.”

KANSER HASTALARI İÇİN FİYATSIZ

Bu uygulamanın kemoterapi almış ve maddi gücü olmayan kanser hastalarına fiyatsız olduğunu vurgulayan Akbaydar, “Bu uygulama ile gerçekleştirilen çakraları açma süreci sonucunda, bağışıklık sisteminin güçlenmesiyle birlikte, ölmüş olan savaşçı hücrelerin tekrar canlanıp kanserle uğraş etmesi sağlanıyor.” dedi.

MAKSAT, HAYAT KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Akbaydar, “Hindistan’dan gelen el işçiliğiyle kesilmiş, 24 kesim kuvars kristalleri ile kromozomların onarıldığı bir süreçle insanların bozulan güçlerini temizleyerek çakralarını dengeleyen ve ömür kalitelerini yükseltmelerine yaptıkları çalışmalarla yardımcı olan bu merkezlerde, güç vücudunun güç kaynakları olan 7 tane çakradaki tıkanıklığı açarak hastalıklardan kurtulunmasına yardımcı olunuyor.” diye ekledi.

“OLUMSUZ ETRAF FAKTÖRLERİ ENERJİYİ MAKUS ETKİLİYOR”

Elektronik aletlerden alınan radyasyon üzere olumsuz faktörlerin ve artan kirliliğin çakraların kapanmasına neden olduğunu vurgulayan Ferdî Gelişim Danışmanı-Bioenerjist İstek Taşdelen Özbilgin ise, “Bununla da kalmayarak huzursuz, sonlu, yorgun, tahammülsüz, isteksiz bireylere dönüşmemize ve düşük ömür gücüyle birlikte alt üst olmuş bir psikolojiyle yaşamamıza neden oluyor. İşte tüm bu nedenlerden dolayı güç vücudumuzun güç kaynağı olan çakralarımız, kuvars kristalleriyle yapılan bu çok özel bakıma nizamlı olarak gereksinim duyuyor.” sözlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı