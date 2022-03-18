Jumbo 75. Yılında Genç Sanatçıların Işığı ile Parıldıyor

Jumbo 75. Yılında Genç Sanatçıların Işığı ile Parıldıyor

 Zamansız tasarımları ile eşlik ettiği en güzel anılara değer katan Jumbo 75. Yılını kutluyor. Şıklığı en
Ana Sayfa Spor 18 Mart 2022 11 Görüntüleme

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş D-Smart’ın Konuğu Olacak

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş D-Smart’ın Konuğu Olacak

D-Smart Süper Lig Kulüplerinin başkan ve teknik adamlarını ağırlamaya devam ediyor. 19 Mart Cumartesi günü 14.30’da Hatayspor’un onursal başkanı Lütfü Savaş, D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayınlanacak Futbol Smart programının canlı yayın konuğu olacak.

Hatayspor, Beşiktaş maçına nasıl hazırlandı, maçtan beklentileri neler? Avrupa Kupaları için Hatayspor’un şansını nasıl görüyor? Hafta sonu Süper Lig ve Avrupa Liglerinin konuşulduğu Futbol Smart programında Ömer Saraç ve Koray Durkal soracak, Hatayspor onursal başkanı Lütfü Savaş yanıtlayacak. Siz de programda sayın başkana sorulmasını istediğiniz soruları @spor_smart twitter adresine gönderebilirsiniz.

Cumartesi 14.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta Futbol Smart programını kaçırmayın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Türkiye’de kadınların aklına gelen ilk spor kulübü hangisi

Türkiye’de kadınların aklına gelen ilk spor kulübü hangisi