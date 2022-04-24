“Hayal Eden ve Gülen Çocuklar” Şenliği Müze Gazhane Etkinlikleriyle Sona Erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları’nın 36.sını düzenlediği Çocuk Şenliği, Müze Gazhane’de düzenlenen kapanış etkinlikleriyle sona erdi.

İBB Şehir Tiyatroları’nın “Hayal Eden ve Gülen Çocuklar” için düzenlediği Çocuk Şenliği’nin ikinci günü, 24 Nisan 2022 Pazar günü Müze Gazhane’de sahnelenen “Bekçi ile Postacı” adlı çocuk oyunuyla başladı.

Müze Gazhane’nin yanı sıra konuk çocuk oyunları Evvel Zaman İçinde, Beş Haylaz, Çöp Canavarı, Demir Kız tüm sahnelerimizde çocuklarla buluştu.

Şenlik, “Meslekler Atölyesi, Farkındalık Dilde Başlar Atölyesi, Keloğlan Türkülü Masal Dinletisi” atölyeleriyle devam etti.

Müze Gazhane Çocukların Yeni Buluşma Noktası Oldu

Şenliğin ikinci gününde Müze Gazhane Sahnesi’nin önündeki açık alanda etkinlik istasyonları kuruldu.

Spor Parkuru Atölyesi, Beyin Antrenörü, boyama alanı ve cutout alanında çocuklar eğlenceli saatler geçirdiler.

Etkinlik alanında İBB Kent Orkestrası Bandosu Konseri’nde sanatçılarımız çocuklara şarkılar öğrettiler. Bandonun çaldığı 10. Yıl Marşı eşliğinde çocuklar bayramın coşkusunu yaşadılar.

Etkinlik alanında dağıtılan baloncuk yapma oyuncağı, horoz şekeri, pamuk şeker ve balonlarla çocuklar mutluluklarına mutluluk kattılar. Anne babalar ise kendi çocukluklarına dönme şansını yakaladılar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı