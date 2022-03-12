“Hayatı ve doğayı savunmaya devam edeceğiz”

Başkan Soyer “Zeytinime Dokunma” açıklamasına katıldı:

Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına imkan veren yönetmeliğin iptali için hukuki mücadele başlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sivil toplum örgütlerinin düzenlediği “Zeytinime Dokunma” temalı etkinliğe katıldı. Soyer, “Hiçbirimiz korkmuyoruz, hayatı savunmaya, doğayı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmeliğe karşı yüze yakın yakın yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşu Güzelbahçe Yelki’de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun (EGEÇEP) çağrısıyla yapılan “Zeytinime Dokunma” toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

Açıklamada ayrıca CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Özcan Purçu, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, meclis üyeleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve doğa dostu yurttaşlar da yer aldı.

Soyer: “Doğaya sahip çıkmak hayata sahip çıkmaktır”

Başkan Tunç Soyer konuşmasında belediye başkanları olarak asli görevlerinin doğaya sahip çıkmak olduğunu söyledi. Soyer, “Biz aslında zeytin ağaçlarının sahibi değiliz onlar bize sahip. Binlerce yıldır bu coğrafyada onlar vardı. Biz hepimiz geçip gideceğiz bu topraklardan ama zeytin ağaçlarımız kalmaya devam edecek. Biz zeytin ağaçlarımızı korumak, onlara sahip çıkmak zorundayız. Şunu da biliyoruz ki doğaya sahip çıkmak hayata sahip çıkmaktır. Bu aynı zamanda cesaret gerektirir. Bugün İstiklal Marşı’mızın kabulünün 101. yılı. Bu marş, Kurtuluş Savaşı destanının yaşandığı günlerde ortaya çıkmıştır. Dönemin acılarını, umutlarını içinde taşır ve ‘korkma!’ diye başlar. Korkmuyoruz! Hiçbirimiz korkmuyoruz. Hayatı savunmaya, doğayı savunmaya devam edeceğiz. Bugün dünyada yaşanan bu büyük savaş, hayatı savunmayanların ödediği bedeldir. Biz savunmaya, doğamızı korumaya, zeytinimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tek yapmamız gereken birbirimize sahip çıkmak, uyum içinde mücadele etmektir. Çok yakınız. Doğadan yana, hayattan yana bir iktidarı kurmaya ilk defa bu kadar çok yakınız” dedi.

Kenti koruyarak geliştirmek zorundayız

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce “Benim görevim Güzelbahçe’yi geliştirmek ama temel ilkem koruyarak geliştirmek. Bunun içinde de zeytin varsa, öncelikle doğayı ve zeytini korumamız lazım” diye konuştu.

Güler: “Kendi savaşlarında yok olacaklar”

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan ve zeytin için mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, “Bizler, bu toprağın sevdalıları olarak zeytinimize, tarım alanlarımıza, doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkıyoruz. Yaşadığımız bu doğayı ve toprakları korumak için mücadelemiz omuz omuza artarak devam edecek. Bu saldırılar bitene kadar da her karış toprağımızda bu hainlikleri yapanların karşısında olacağız. Unutulmasın! Barışın simgesini yok etmeye çalışanlar, kendi savaşları içinde yok olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Zeytinime Dokunma” basın açıklaması diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin açıklamaları ile devam etti. Programın sonunda Grup Dostyürek besteledikleri “ağacıma dokunma, zeytinime dokunma” şarkısını seslendirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı