Hayatını kaybeden Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik’te görevi başında hayatını kaybeden, Uzman Çavuş Mesut Uçar son yolculuğuna uğurlandı.
Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) – Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Görevi başında hayatını kaybeden, İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mesut Uçar için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Vali Kızılkaya, “Bugün görevi başında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu aramızdan ayrılan Kahraman Jandarmamız Uzman Çavuş Mesut Uçar’ı görev yaptığı İnhisar İlçemizde, dualarla Rahmeti Rahman’a uğurladık. Rabbim, ailesine ve sevenlerine sabırlar versin. Başımız sağ olsun” dedi.
Kaynak : İGFA
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