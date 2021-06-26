Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati lojistik sektörünün sorunlarını dinledi

GKN Kargo İdare Konseyi Lideri Gökhan Akyürek Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’yi Genel Merkezde Ağırladı

Kesimin en genç firması olarak, salgın periyodunda yakaladığı büyüme ivmesiyle dikkat çeken GKN Kargo, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’yi ağırladı. İdare Konseyi Lideri Gökhan Akyürek’le bölümle ilgili değerlendirmelerde bulunan Nebati; GKN Kargo üzere genç ve dinamik şirketlerin, nakliyat ve kargo üzere süratli büyüyen bir bölümde, büyük katkılar yaparak katma paha ve istihdam sağladıklarını söyledi.

Kesimin en genç şirketlerinden biri olmasına karşın, salgın periyodunda yakaladığı büyüme ivmesiyle kesimde dikkatleri üzerine çeken GKN Kargo, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’yi ağırladı. GKN Kargo İdare Heyeti Lideri Gökhan Akyürek’ten bilgi alan ve değerlendirmelerde bulunan Nebati, “GKN Kargo üzere genç ve dinamik şirketler, nakliyat ve kargo üzere süratli büyüyen bir dalda, katma kıymet ve istihdam sağlayarak büyük katkılar sunuyorlar” dedi. Gökhan Akyürek ise devletimizin pandemi sürecinde verdiği dayanak ve bölümün meselelerine kulak verdikleri için teşekkürlerini iletti.

Dalda yaşanan problemlerin da gündeme geldiği görüşmede; süratli büyüyen her bölüm üzere kimi kaynak ve istihdam sorunları yaşanabileceğini, lakin her dinamik bölümde olduğu üzere gerçek yatırım ve planlamayla bu meselelerin da kolaylıkla aşılabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı