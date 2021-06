Haziran Ayında DocuBox HD Ekranlarında Farklı Deneyimler

Milletlerarası medya kuruluşu SPI International bünyesinde HD kalitesiyle izleme tecrübesi sunan belgesel kanalı DocuBox HD, farklı üretimleriyle harika tecrübelerin kapısını açıyor. DocuBox HD ekranlarında, Haziran ayında farklı belgesellerle farklı tecrübeler yaşayacağız.

Memnunluk Tabakta, Kısım 4 (Happiness is on the Plate, Ep 4)

23 Haziran Çarşamba, Saat 19:00

Bu güzel seri, Fransa, Çin, Kaliforniya, Benin ve Tazmanya’da seyahati, yemek yapmayı, doğayı ve lokal kültürü harmanlıyor; etraf dostu yemek yapılması için gayret eden beş “organik” şefin günlük işlerini öyküleştiriyor. Çevreyi korumak, mahallî eserlere öncelik tanımak ve sağlıklı besinlerle damağımızı şımartmak, beş farklı kıtadan gelen bu yeni şeflerin başta gelen prensipleri. Beş yer, beş hayat alanı, beş şef yahut ‘yemek girişimcisi’: Bask Bölgesi’nden Arnaud Daguin, Zhejiang’daki Çin dağlarından Dai Jiangjun, Tasmanya’dan Luke Burgess, Kaliforniya’dan David Kinch ve Benin’den Godfrey Nzamujo bize tabaklarında aperatif olarak ise memnunluğu, ana yemek olarak da geleceği sunuyor.

007: Yalnız Bizim Gözlerimiz İçin (007: For Our Eyes Only)

24 Haziran Perşembe, Saat 20:00

Bond, James Bond … Dünyanın en karizmatik casusu ile tanışmaya hazır mısınız? Dünya heyecanla İngiliz muharrir Ian Fleming’in romanlarına dayanan sembolik James Bond Destanı’nın 25. kısmının prömiyerini beklerken, büyüleyici bir belgesel bizlere sunuluyor. 007’nin 1962 imali Dr. No’dan merakla beklenen Ölmek İçin Vakit Yok’a kadar efsanevi seri boyunca üstlendiği tehlikeli vazifelerin tamamını tekrar yaşayacağımız “Yalnız Bizim Gözlerimiz İçin” de üstün casusu canlandıran tüm aktörleri tanıyacağız: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig. Meşhur cazipliğini, kalitesini ve zarafetini sergilerken, fizikî ve zihinsel yetenekleri ile birleşerek 007’yi gerçek bir üstün kahraman yapan, her birini bir başkasından ayıran benzerlikleri ve özellikleri keşfedeceğiz.

Vakit Kapsülü 1969 (Time Capsule 1969)

25 Haziran Cuma, Saat 19:00

1969, dünyayı sonsuza dek değiştirecek sıradışı olayları yaşatan, sıradışı bir yıldı. Vakit Kapsülü 1969, bu sembolik yılı anıyor. Tarihin nasıl değiştiğine şahit olmak, Woodstock Şenliği, The Beatles’ın son performansı, Pelé’nin 1.000’inci golü ve aya ayak basan birinci kişi üzere unutulmaz olayları yine yaşamak için geçmişe seyahat yapıyoruz.

Memnunluk Tabakta, Kısım 2 (Happiness is on the Plate, Ep 2)

26 Haziran Cumartesi, Saat 17:00

Etraf dostu yemeklerden oluşan sıradışı tabaklarında aperatif olarak memnunluğu, ana yemek olarak da geleceği sunan beş şefin, Fransa, Çin, Kaliforniya, Benin ve Tazmanya’da beş farklı hayat alanında geçen; seyahati, yemek yapmayı, doğayı ve mahallî kültürü harmanlayan hikayeleri devam ediyor.

DocuBox HD yayınlarına, seçkin TV platformları Vodafone TV kanal 163, D-Smart Kanal 58 ve KabloTV Kanal 122 üzerinden ulaşılabiliyor. DocuBox HD içeriklerine ayrıyeten, FilmBox websitesi üzerinden bilgisayar, tablet ve taşınabilir telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor.

