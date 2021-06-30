Hedef Girişim Sermayesi’nde pay geri alımı

Hedef Girişim Sermayesi’nde pay geri alımı

 Gaye Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş, hisse geri alımı bildirimi yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platfo
Ana Sayfa Ekonomi 30 Haziran 2021 12 Görüntüleme

Hedef Girişim Sermayesi’nde pay geri alımı

Hedef Girişim Sermayesi’nde pay geri alımı

Gaye Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraki A.Ş, hisse geri alımı bildirimi yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-22.1 sayılı Geri Alınan Hisseler Bildirisi Husus 5’in 4 ve 5. fıkrası uyarınca, Borsa İstanbul’da (BİST) oluşan pay kıymetlerimizin şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük yüklü ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde bedel kaybetmesi nedeniyle yakın ve önemli bir kayıptan kaçınmak hedefiyle 21.07.2016 tarihli SPK basın duyurusu ve ek açıklaması da dikkate alınarak toplam azami 30.000.000 Türk lirası kaynak ayrılarak, alınacak azami pay senedi sayısı ödenmiş şirket sermayemizin %5’ine denk gelen 14.250.000 adet hisseyi geçmeyecek halde bildirim kararlarına uygun olarak yapılacak birinci genel heyete kadar geçerli olmak üzere şirketimiz tarafından BİST’de pay geri alımı yapılabilmesinin onaylanmasına, üstteki husus kapsamında geri alımın emeli, kullanılan kaynak ile geri alımların özeti mahiyetindeki bildiri kapsamında gerekli tüm bilgilerin şirketimizin yapılacak olan birinci genel şura toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, şirketimiz tarafından yakın ve önemli bir kayıptan kaçınmak hedefiyle başlanılacak geri alım sürecinin özel durum açıklaması olarak duyurulmasına ve bildiri uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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