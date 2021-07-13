Hektaş’ın sermaye artırımı

Hektaş Ticaret T.A.Ş’nin sermaye artırımına ait temel kontrat tadili, tescil ve ilan edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL (%175,769249) bedelli, 232.428.899,86 TL (%102,13462) bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL’ye çıkartılmasına ait olarak sermaye artırımı süreçleri izahnamede belirtilen şartlar çerçevesinde tamamlanmış ve yeni çıkarılmış sermayesi 860.000.000 TL’ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) VII-128.1 sayılı Hisse Bildirisi’nin 25. unsurunun 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz temel mukavelesinin sermaye başlıklı 7. hususunun tadil edilmesine ait olarak uygun görüş alınması gayesiyle SPK’ya yapmış olduğumuz müracaat yeniden SPK’nın 16.06.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-7385 sayılı yazısı ile onaylanmış olup, temel mukavelenin sermaye başlıklı 7. hususunun tadil metni Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanarak ilan edilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı