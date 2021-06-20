Turk İlaç, DMO’nun ihalesini kazandı

Turk İlaç, DMO’nun ihalesini kazandı

 Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş, Devlet Materyal Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kaz
Ana Sayfa Ekonomi 20 Haziran 2021 14 Görüntüleme

Hektaş’ın SPK başvurusuna onay

Hektaş’ın SPK başvurusuna onay

Hektaş Ticaret T.A.Ş’nin temel mukavele değişikliği kapsamında SPK’ya yaptığı müracaat onaylandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000 TL (%175,769249) bedelli, 232.428.899,86 TL (%102,13462) bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL’ye çıkartılmasına ait olarak şirketimizin sermaye artırımı süreçleri izahnamede belirtilen şartlar çerçevesinde tamamlanmış ve şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 860.000.000 TL’ye yükselmiştir. Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) VII-128.1 sayılı Hisse Bildirisi’nin 25. hususunun 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz temel mukavelesinin sermaye başlıklı 7. hususunun tadil edilmesine ait olarak uygun görüş alınması gayesiyle Sermaye Piyasası Heyeti’ne yapmış olduğumuz müracaat yeniden Sermaye Piyasası Konseyi’nin 16.06.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-7385 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

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