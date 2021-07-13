Hektaş’ta atama

Hektaş Ticaret T.A.Ş’de hukuksal kişi idare heyeti üye temsilcisi ataması yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Şirketimizin hukukî kişi İdare Şurası Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi’nin aldığı 08.06.2021 tarih ve 2021/300 nolu idare konseyi kararı mucibince, şirketimizde hukukî kişi idare şurası üyesi olan OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi’nde, şirketimiz idare heyeti ismine hareket eden gerçek kişi Volkan Ünlüel’in yerine Okan Sivri atanmış olup, bu karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmiştir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı