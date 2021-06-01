Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

Tarsus’un Geleceği Ekrem Bilgi’ye Emanet

 Gelecek Partisi Mersin Tarsus İlçe Başkanlığına bölgenin sevilen isimlerinden Ekrem Bilgi atandı. Gelece
Ana Sayfa Ekonomi 1 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Hektaş’tan SPK başvurusu

Hektaş’tan SPK başvurusu

Hektaş Ticaret T.A.Ş, temel mukavele değişikliği kapsamında SPK’ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL (%175,769249) bedelli 232.428.899,86 TL (%102,13462) bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL’ye çıkartılmasına ait olarak şirketimizin sermaye artırımı süreçleri izahnamede belirtilen şartlar çerçevesinde tamamlanmış ve şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 860.000.000 TL’ye yükselmiştir. SPK’nın VII-128.1 sayılı hisse bildirisinin 25. hususunun 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz temel mukavelesinin sermaye başlıklı 7. hususunun tadil edilmesine ait olarak uygun görüş alınması maksadıyla Sermaye Piyasası Heyeti’ne bugün itibariyle müracaat yapılmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Berkosan’ın genel kurul kararlarının tescili

Berkosan’ın genel kurul kararlarının tescili