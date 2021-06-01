Hektaş’tan SPK başvurusu

Hektaş Ticaret T.A.Ş, temel mukavele değişikliği kapsamında SPK’ya başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL (%175,769249) bedelli 232.428.899,86 TL (%102,13462) bedelsiz artırılarak 860.000.000 TL’ye çıkartılmasına ait olarak şirketimizin sermaye artırımı süreçleri izahnamede belirtilen şartlar çerçevesinde tamamlanmış ve şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 860.000.000 TL’ye yükselmiştir. SPK’nın VII-128.1 sayılı hisse bildirisinin 25. hususunun 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca şirketimiz temel mukavelesinin sermaye başlıklı 7. hususunun tadil edilmesine ait olarak uygun görüş alınması maksadıyla Sermaye Piyasası Heyeti’ne bugün itibariyle müracaat yapılmıştır.”

Hibya Haber Ajansı