İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu’nun, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit olduğunu duyurdu.
ANKARA (İGFA) – Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta görev alan Jandarma Albay Oğuzhan Adalıoğlu, havalimanında helikopter pervanesi çarpması sonucu şehit düştü.
Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Soylu paylaşımında, Albay Adalıoğlu’nun ailesine, Jandarma Teşkilatı ve millete başsağlığı dileyerek, taziyelerini iletti.
Kaynak : İGFA
Helikopter pervanesinin çarptığı Albay Adalıoğlu şehit oldu! için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Helikopter pervanesinin çarptığı Albay Adalıoğlu şehit oldu! için ilk yorumu yapabilirsin.