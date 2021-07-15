Hem sağlıklı hem serinletici 7 yaz içeceği

Yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek maksadıyla tükettiğimizin içeceklerin birden fazla vakit lezzetine ve imgesinin cazibesine kapılabiliyoruz. Hem susuzluğumuzu gideren hem de düşen kan şekerimizi toparlayacağı kanısıyla hiç de saf olmayan içecekleri tüketme eğilimimiz artabiliyor. Lakin dikkat! Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Işık Ecem Baydı Ozman “Yaz aylarında tahminen de çoğumuz en büyük imtihanı serinleten, lezzetli fakat çokça kalori içeren içeceklerle veriyoruz. Yüksek şeker içeren aromalı, şuruplu, kolalı içecekler hiçbir besin kıymeti taşımadığı üzere hem kilo alımına hem de karaciğer yağlanması ve diyabet üzere hastalıklara neden olabiliyor. Yeniden sıklıkla tüketilen çay ve kahve üzere kafeinli içecekler bedenden su atılımına yol açıyor. Bu nedenle sağlıklı yetişkinlerin günde en az 2 litre su tüketmeleri, sıvı gereksinimini karşılarken sağlıklı içeceklere yönelmeleri gerekiyor” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Parıltı Ecem Baydı Ozman, yaz içeceklerinde bilinmeyen tehlikeleri anlattı, hem sağlıklı hem de serinletici 7 yaz içeceği tanımı verdi.

Hindistan cevizli kavunlu smoothie

Mis üzere kokan kavun ve hindistan cevizi rendesinin doğal aroması hem damağınıza hitap edecek, hem de sizi ziyadesiyle tok tutacak. Yaklaşık 250 grama denk gelen bir dilim kavun, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi rendesi ve 1 su bardağı soğuk sütü blenderdan geçirin. Meyve ile birleşen hindistan cevizi rendesi ve süt kan şekerinizi istikrarda tutmaya yardımcı olacak ve ikindi vaktinde tercih ettiğinizde sizi tok tutarak akşam yemeğine yüklenmenizi önleyecektir.

Çilek şerbeti

1 kg çileği güzelce yıkayıp 1 litre suda kaynatın. Kaynamaya yakın 1 çubuk tarçın ve 1 tatlı kaşığı karanfili ekleyin ve 10 dakika daha kaynatmaya devam edin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın. Diyabet hastalığı yahut hipogliseminiz yoksa mineral içeriği yüksek bu içeceği en son her bardağa 1 tatlı kaşığı bal karıştırarak taze nane yaprağı ile servis edin. Diyabet yahut kan şeker regülasyonu ile ilgili sorununuz varsa bal eklemeden yanında 2-3 top ceviz yahut 8-10 çiğ badem/fındıkla tüketmenizde yarar var.

Karpuzlu maden suyu

Yaklaşık 200 grama denk gelen 1 dilim karpuzu blenderdan geçirin, bir bardağa boşaltıp üzerine 1 maden suyu ekleyin ve taze nane yaprağı ile süsleyerek tüketin. Karpuz su oranı yüksek ve hafif bir meyve olarak bilinse de glisemik indeksi yani kan şekerini yükseltme suratı epey yüksektir. Bu nedenle diyabet hastalarının kan şekerini istikrarda tutabilmek için bu meyveyi sık olmamak şartı ile küçük bir dilimi yanında 1 dilim peynir yahut 2-3 tam ceviz ile tüketmelerinde yarar var.

Hindistan cevizi aromalı soğuk kahve

1 su bardağı kadar demlenmiş filtre kahveyi soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra 1 çay bardağı soğuk sütü, demlediğiniz kahveyi ve 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi rendesini blenderdan geçirin. İçine 3-4 küp buz ekleyerek servis edin. Hem süt hem de hindistan cevizi içerdikleri doymuş yağlar nedeni damar sıhhatinin bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle hali hazırda kalp damar hastalığı olan yahut kolesterolü yüksek olan bireylerin doymuş yağ alımını kısıtlamasında yarar var.

Naneli kefir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Işık Ecem Baydı Ozman “Kefir probiyotik tesiri ile bağırsaklara dost bir içecek olmakla kalmıyor, ayrıyeten günlük kalsiyum, protein alımına katkı sağlayarak uzun müddet tok tutuyor. Bilhassa kefiri sevmeyen ve hiç denemeyen bireyler ¾ su bardağı kefiri yarım çay bardağı su ile sulandırın. İçine 1 tatlı kaşığı kurutulmuş nane ekleyip karıştırın. Yaz aylarında hem sizi ferahlatacak hem de artan sıvı ve mineral kayıplarını telafi etmenize yardımcı olacak sağlıklı bir içecek elde edeceksiniz.

Limonlu soğuk yeşil çay

Yeşil çay ödem atmaya yardımcı olmaktadır. Hem ödem attıran hem de sağlıklı ve serinletici bir içecek seçeneği olan limonlu yeşil çay için 1 su bardağı suyu kaynatın, kaynamaya yakın 4-5 kısım taze nane yaprağı ekleyerek az daha kaynatın ve süzün. 1 adet sallama yeşil çayı bu nane aromalı suya demleyin ve demlenmiş yeşil çayı soğumaya bırakın. Yarım küçük limonun suyunu sıkın ve soğuyan naneli yeşil çay ile karıştırarak 3-4 küp buz ve taze nane yaprakları ile servis edin. Diyabet hastalığınız ya da kan şeker regülasyonu ile ilgili sorununuz yoksa 1 tatlı kaşığı bal ek edebilirsiniz.

Yulaflı smoothie

Beslenme ve Diyet Uzmanı Parıltı Ecem Baydı Ozman “Yaz aylarında sıcak havalardan ötürü birden fazla vakit kahvaltı yapmak ya da yemek yemek istemeyebiliyoruz. Lakin öğün atladığımızda gün içerisinde kan şekerini ve iştahı dengelemek çok zorlaşıyor. Bu nedenle kahvaltı yapmak istemeyenler yahut bu öğünü atlayanlar yulaflı smoothie hazırlayarak, hem sağlıklı ve serinletici hem de tok tutan bir içecekle güne başlayabilirler. 1 küçük muz, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 tam ceviz ve 1 çay kaşığı toz tarçını blenderdan geçirin. Diyabet hastası iseniz bu karışımda muz yerine daha düşük glisemik indeksli bir meyve tercih ederek bu içeceği gönül rahatlığı ile tüketebilirsiniz” diyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı