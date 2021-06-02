Hemoroidi ameliyatsız tedavi etmek mümkün!

Çanakkale Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fehim Diker, hemoroidin tedavisinde kullanılan metotlar hakkında, “Hastalığın durumuna nazaran öncelikle cerrahi dışındaki tedavi usulleri tercih edilmelidir. Şayet bu usuller başarısız oluyorsa cerrahi tedavi uygulanmalıdır” dedi.

Halk ortasında basur olarak da bilinen hemoroid ile ilgili değerli bilgiler veren Medical Park Çanakkale Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fehim Diker, hemoroidin tedavisinde kullanılan prosedürler hakkında “Hastalığın durumuna nazaran öncelikle cerrahi dışındaki tedavi sistemleri tercih edilmelidir. Şayet bu sistemler başarısız oluyorsa cerrahi tedavi uygulanmalıdır” dedi.

Hemoroidal hastalık tarifinin çok açık olmaması nedeni ile gerçek sıklığı ve yaygınlığının belirlenmesinde zahmet çekildiği bilgisini veren Medical Park Çanakkale Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fehim Diker, “Literatürde toplum araştırmasına dayanan datalar yüzde 58’den yüzde 86’ya kadar sıklık bildirmiştir. Bu hastalık orta yaşlarda hafif artar ve 65 yaşından sonra sıklığı azalır. Cinsiyet ayrımı göstermez” halinde konuştu.

BESLENME VE MESLEKSEL KOŞULLARA BAĞLI OLUŞABİLİYOR

Hemoroidlerin insan bedeninin olağan anatomik elemanları olduğunu, anüsün çıkışında bulunduklarını, iç ve dış olmak üzere iki bölgeye bölündüklerini tabir eden Op. Dr. Fehim Diker şu bilgileri paylaştı:

“Bunlara yastıkçık diyebiliriz. Dışkılama esnasında kan ile dolarlar ve anüs kanalını yaralanmadan korurlar. Hemoroidlerin büyüme sebeplerinin başında fazla ıkınma, kronik kabızlık, lifli besinlerden yoksul beslenme, mesleksel nedenlerden ötürü fazla oturma yahut ayakta kalma, şişmanlık, ishal, gebelik ve ırsilik gelir. Batın içi basınç artması, karaciğer siroz hastalığı üzere rahatsızlığı olan hastalarda yine kendini gösterebilir.”

KANSIZLIĞA NEDEN OLUYOR

Hemoroidin en önemli şikâyetlerinin nodüllerin büyümesi ve kanama olduğunun altını çizen Op. Dr. Fehim Diker, “Kanama parlak kırmızı renklidir. Uzun sürer ve bazen de çok olup kansızlık yaratır. Ekseriyetle ağrısızdır, dışkılama esnasında ve sonrasında oluşur. Çok ıkınma ile kanama artar. Kan tuvalet kâğıdında ve klozet üzerinde görülebilir” tabirlerini kullandı.

TEDAVİYE BAŞLANMADAN EVVEL SİNDİRİM SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Hemoroid hastalarının yüzde 20’sinde ilerleyen vakitlerde ağrı şikâyeti olabileceğini belirten Op. Dr. Fehim Diker şu sözleri kullandı:

“Anüsten dışarı çıkan hemoroid nodülleri sümüksü sızıntı oluşturur ve kaşıntı yapar. Ana şikâyeti kanama olan hastalarda tedaviye başlamadan evvel âlâ yahut makus huylu sindirim sistemi hastalıkları aranmalıdır. Dış hemoroidlerde daha çok kan pıhtılaşması oluşur. İç hemoroidlerde öncelikle yalnızca kanama olur.”

AMELİYATSIZ TEDAVİ MÜMKÜN

Hemoroidal hastalıkta hastalığın evresine uygun tedavi yapılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Fehim Diker, kelamlarına şöyle devam etti:

“Ana kural, hastaların yumuşak kıvamda dışkı yapmasını sağlamaktır. Bu maksatla lifli besinlerden güçlü bir beslenme biçimi önerilir. Tahribata yol açan baharat ve alkolden kaçınılmalıdır. Hastaların günde en az 1.5 litre sıvı almaları sağlanır. Tuvalete her gün birebir saatlerde gidilmesi önerilir. Hastaya ıkınmadan dışkılaması ve çıkan hemoroid nodüllerini çabucak yerine koyması öğretilir. Sıcak pansuman ve oturak banyoları yapılması tavsiye edilir. Çeşitli merhemler ve fitiller kullanılır. Ağızdan ilaçlar verilir. Medikal tedavi ile hemoroidlerin ortadan kalkması ve tam uygunlaşması beklenmemelidir. İlaç tedavisi ile birlikte bıçaksız operasyonlara başvurulur.”

HASTANEDE YATMADAN TEDAVİ

Hastaların bıçak altına yatmadan tedavi olabileceği usullerle ilgili de kıymetli bilgiler veren Op. Dr. Fehim Diker, “Skleroterapi, lastik bant ligasyonu, kızıl ötesi fotokoagülasyon, krioterapi, elektrokoagülasyon, lazer tedavisi ve arter bağlama formülü hemoroidin tedavisinde kullanılan bıçaksız operasyonlardır. Çoklukla bu üslup cerrahi dışı usuller ayaktan yapılır ve hastanede yatmayı gerektirmez” diye konuştu.

EN SON DEVA CERRAHİ MÜDAHALEDİR

Cerrahi müdahalenin öteki prosedürlerin başarısız olduğu durumlarda ve ileri evrelerdeki hemoroid hadiselerinde uygulandığını lisana getiren Op. Dr. Fehim Diker, “Cerrahi usulüyle hemoroid nodülleri çıkartılır ve damarlara dikişler atılır. Ameliyat sonrası ağrı en sık karşılaşılan meseledir ve hastaların ameliyattan kaçınmalarının en değerli sebebidir. Ameliyat sonrası ağrı kesiciler ve dışkılamayı kolaylaştıran ilaçlarla bu sorun giderilebilir. Sıcak oturma banyoları ile tedaviye devam edilir” diyerek kelamlarını noktaladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı