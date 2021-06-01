Hemoroidi ameliyatsız tedavi etmek mümkün

Hemoroidal hastalık tarifinin çok açık olmaması nedeni ile gerçek sıklığı ve yaygınlığının belirlenmesinde zahmet çekildiği bilgisini veren Medical Park Çanakkale Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Fehim Diker, “Literatürde toplum araştırmasına dayanan datalar yüzde 58’den yüzde 86’ya kadar sıklık bildirmiştir. Bu hastalık orta yaşlarda hafif artar ve 65 yaşından sonra sıklığı azalır. Cinsiyet ayrımı göstermez” formunda konuştu.

Beslenme ve mesleksel koşullara bağlı oluşabiliyor

Hemoroidlerin insan bedeninin olağan anatomik elemanları olduğunu, anüsün çıkışında bulunduklarını, iç ve dış olmak üzere iki bölgeye bölündüklerini tabir eden Op. Dr. Fehim Diker şu bilgileri paylaştı: “Bunlara yastıkçık diyebiliriz. Dışkılama esnasında kan ile dolarlar ve anüs kanalını yaralanmadan korurlar. Hemoroidlerin büyüme sebeplerinin başında fazla ıkınma, kronik kabızlık, lifli besinlerden yoksul beslenme, mesleksel nedenlerden ötürü fazla oturma yahut ayakta kalma, şişmanlık, ishal, gebelik ve ırsilik gelir. Batın içi basınç artması, karaciğer siroz hastalığı üzere rahatsızlığı olan hastalarda tekrar kendini gösterebilir” dedi.

Kansızlığa neden oluyor

Hemoroidin esas şikâyetlerinin nodüllerin büyümesi ve kanama olduğunun altını çizen Op. Dr. Fehim Diker, “Kanama parlak kırmızı renklidir. Uzun sürer ve bazen de çok olup kansızlık yaratır. Ekseriyetle ağrısızdır, dışkılama esnasında ve sonrasında oluşur. Çok ıkınma ile kanama artar. Kan tuvalet kâğıdında ve klozet üzerinde görülebilir” sözlerini kullandı.

Tedaviye başlamanmadan evvel sindirim sistemi değerlendirilmeli

Hemoroid hastalarının yüzde 20’sinde ilerleyen vakitlerde ağrı şikâyeti olabileceğini belirten Op. Dr. Fehim Diker şu sözleri kullandı: “Anüsten dışarı çıkan hemoroid nodülleri sümüksü sızıntı oluşturur ve kaşıntı yapar. Ana şikâyeti kanama olan hastalarda tedaviye başlamadan evvel âlâ yahut berbat huylu sindirim sistemi hastalıkları aranmalıdır. Dış hemoroidlerde daha çok kan pıhtılaşması oluşur. İç hemoroidlerde öncelikle yalnızca kanama olur” dedi.

Ameliyatsız tedavi mümkün

Hemoroidal hastalıkta hastalığın evresine uygun tedavi yapılması gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Fehim Diker, kelamlarına şöyle devam etti: “Ana kural, hastaların yumuşak kıvamda dışkı yapmasını sağlamaktır. Bu gayeyle lifli besinlerden güçlü bir beslenme şekli önerilir. Tahribata yol açan baharat ve alkolden kaçınılmalıdır. Hastaların günde en az 1.5 litre sıvı almaları sağlanır. Tuvalete her gün tıpkı saatlerde gidilmesi önerilir. Hastaya ıkınmadan dışkılaması ve çıkan hemoroid nodüllerini çabucak yerine koyması öğretilir. Sıcak pansuman ve oturak banyoları yapılması tavsiye edilir. Çeşitli merhemler ve fitiller kullanılır. Ağızdan ilaçlar verilir. Medikal tedavi ile hemoroidlerin ortadan kalkması ve tam uygunlaşması beklenmemelidir. İlaç tedavisi ile birlikte bıçaksız operasyonlara başvurulur” dedi.

Hastanede yatmadan tedavi

Hastaların bıçak altına yatmadan tedavi olabileceği tekniklerle ilgili de değerli bilgiler veren Op. Dr. Fehim Diker, “Skleroterapi, lastik bant ligasyonu, kızıl ötesi fotokoagülasyon, krioterapi, elektrokoagülasyon, lazer tedavisi ve arter bağlama metodu hemoroidin tedavisinde kullanılan bıçaksız operasyonlardır. Çoklukla bu şekil cerrahi dışı teknikler ayaktan yapılır ve hastanede yatmayı gerektirmez” diye konuştu.

En son deva cerrahi müdahaledir

Cerrahi müdahalenin öteki usullerin başarısız olduğu durumlarda ve ileri evrelerdeki hemoroid hadiselerinde uygulandığını lisana getiren Op. Dr. Fehim Diker, “Cerrahi yoluyla hemoroid nodülleri çıkartılır ve damarlara dikişler atılır. Ameliyat sonrası ağrı en sık karşılaşılan problemdir ve hastaların ameliyattan kaçınmalarının en kıymetli sebebidir. Ameliyat sonrası ağrı kesiciler ve dışkılamayı kolaylaştıran ilaçlarla bu sorun giderilebilir. Sıcak oturma banyoları ile tedaviye devam edilir” diyerek kelamlarını noktaladı.

Hibya Haber Ajansı