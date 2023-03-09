Hentbol Kadınlar Süper Ligi yeniden başladı

2022-23 Hentbol Sezonu’nda, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara verilen hentbol ligleri yeniden başladı.
ANKARA (İGFA) – Kadınlar Süper Ligi’nin 15. haftası bugün oynanan dört karşılaşma ile tamamlandı. Adana temsilcisi Totemcard Adasokağı deprem felaketinin ardından ligden çekilmişti.
Kadınlar Süper Ligi 16. hafta maçları 13 Mart Pazartesi günü oynanacak. Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu’na ise 23 Mart’ta 16. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Kadınlar 1. Ligi maçları 12 Mart Pazar günü oynanırken, Erkekler 1. Ligi Metin Muhacir Sezonu maçları da 11 Mart Cumartesi günü yapılacak.
KADINLAR SÜPER LİG 15. HAFTA MÜSABAKALARI:
- Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü 29-28 Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü
- Anadolu Üniversitesi 24-35 Konyaaltı Belediye SK
- İzmir Büyükşehir Belediyesi 36 -28 Armada Praxis Yalıkavak SK
- Görele Belediyesi SK 30-40 Kastamonu Belediyesi GSK
KADINLAR SÜPER LİG 16. HAFTA MÜSABAKALARI
13 Mart 2023 Pazartesi 17.00
Armada Praxis Yalıkavak SK – Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü
13 Mart 2023 Pazartesi 16.00
Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü – Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş
13 Mart 2023 Pazartesi 15.00
Konyaaltı Belediye Spor Kulübü – Görele Belediyesi Spor Kulübü
13 Mart 2023 Pazartesi 18.00
Kastamonu Belediyesi GSK – İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK
Kaynak : İGFA
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