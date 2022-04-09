Hentbolcular öğrencilerle buluştu

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, gençleri spora teşvik etmek adına gerçekleştirilen “Öğrenciler sporcularla buluşuyor” söyleşisinde, Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Bursa’yı Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde başarılı şekilde temsil eden

Nilüfer Belediyespor Hentbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Mavi yeşil beyazlı ekibin başarılı sporcuları Fatih Çalkamış, Ömer Mercan, Hüseyin Bereket, Alexei Poliakov ile atletik performans uzmanı Deniz Dilbaz ve yardımcı antrenör Oğuz Okta, Sadettin Türkün Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, “Siz öğrencilerin faydalanmaları için Nilüfer’de bir çok spor ve sanat tesisi inşa ettik. Nilüfer’de yaşayan her çocuğun en az spor ve sanatın bir dalı ile ilgilenmeleri konusunda sürekli yeni adımlar atıyoruz” diyerek, öğrencilerden Nilüfer Belediyespor’un yaz ve kış spor okullarından faydalanmalarını istedi.

Nilüfer Belediyespor’un, uzun yıllardır Bursa’yı başarıyla Süper Lig’de temsil ettiğini ifade eden yardımcı antrenör Oğuz Okta da, “1999 yılında kurulan Nilüfer Belediyespor’un, 2000 yılından itibaren aralıksız 22 yıldır Süper Lig’de Bursa hentbolunu temsil ediyor. Ülkemizin en önemli ve kurumsal takımından biriyiz” diye konuştu.

Söyleşinin son bölümünde Nilüfer Belediyespor ekibi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Sporcu beslenmeleri ile ilgili soruları yanıtlayan atletik performans uzmanı Deniz Dilbaz, sağlıklı beslenmenin sadece spor için değil, insan sağlığı açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Spor için beslenme tabi ki önemli. Ancak sağlıklı beslenme, sadece sporcuları değil, hepimizin yapması gereken bir anlayış olmalı. Siz gençler, sağlıksız gıdalardan kaçının ve sağlıklı kalın.”

Okul ve sporculuğun aynı anda nasıl yapılabileceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Fatih Çalkamış, kendisinin de öğrenci olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Karşınızda oturan biz 6 kişiden 5’i üniversite mezunu. Ben ise üniversite öğrencisiyim. Spor ile okul birlikte gitmez önyargısına kapılmayın. Spor da, sanat da, pekala okulla birlikte başarılı bir şekilde yürütülebilir.”

Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözünü şiar edinerek öğrencilerini spora teşvik ettiklerini söyleyen Sadettin Türkün Okul Müdürü Asım Altuntaş da, “Faydalı bir bilgilendirme ve örneklemelerle dolu bir söyleşi oldu. Öğrencilerimize bilgi ve tecrübelerini aktaran sporcu kardeşlerimize ve bizleri buluşturan yöneticilere teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı