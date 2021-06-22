Rabbim yol sanadır

Rabbim yol sanadır

 İnsan Rabbinden öbür nereye gidebilir Gidenlerden bahsediyorsun, gitmeyen var. Aldatanlardan bahsediyors
Ana Sayfa Kültür & Sanat 22 Haziran 2021 13 Görüntüleme

hep kitap’tan, Bir Timsahın Yanlışları

hep kitap’tan, Bir Timsahın Yanlışları

Timsah Koko’nun okuma yazma maceraları

Bir Timsahın Yanlışları, 18 Haziran’da minik okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Barbara Pumhösel’in kaleme aldığı, Sema Savaş’ın çevirdiği Bir Timsahın Yanlışları, meraklı Timsah Koko’nun büyüyüp okuma ve yazmayı öğrenmeye başlamasını anlatıyor.

Timsah Koko her sabah okul yolunda bir sürü yeni şey görür. Gördüklerini öğretmenine ve arkadaşlarına anlatmayı çok sever. Okuma ve yazmayı öğrenmeye başlayan Timsah Koko, kimi vakit harfler ortasında karmaşa yaşar ve “çabuk” sözü “çubuk” sözüne dönüşür. Ya da “ense” sözü, “esneme” olur ve hatta “yanlış” sözü de… Sanki neye dönüşür?

6 yaş ve üstü çocuklara hitap eden kitapta okumayı kolaylaştıran ve bilhassa çocuklar için tasarlanmış Sassoon yazı karakterinden yararlanılıyor. Bu yazı karakteri çocuklara yalnızca okumak konusunda değil, birebir vakitte onların yazıyla birinci yakınlaşmalarında da kolaylık sağlıyor.

Bir Timsahın Yanlışları, daima kitap logosuyla 18 Haziran’da raflarda yerini alacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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