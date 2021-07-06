hep kitap’tan İngiliz yazar D.H. Lawrence ile Frieda von Richthofen’in dokunaklı hikâyesi…

Lady Chatterley’in Sevgilisi romanının gerçek ilham kaynağı, İngiliz muharrir D.H. Lawrence ile Frieda von Richthofen’in dokunaklı kıssası Frieda, daima kitap logosuyla 25 Haziran’da raflarda olacak.

Müellif Annabel Abbs’in dört karakterin farklı bakış açısıyla kaleme aldığı ikinci romanı Frieda, daha manalı bir hayat arayan yiğit bir bayanın dünyadaki yerini bulma uğraşını gür bir sesle aktarıyor: yaramaz ve sınayıcı, coşkulu ve zorlayıcı…

Aristokrat bir Alman baronun kızı Frieda, İngiliz lisanı profesörü kocası Ernest Weekley ve üç çocuğuyla Nottingham’da yaşamaktadır. Ernest ile olan evliliğine hapsolan Frieda, yaratıcı gücü ile dikkat çeken, meteliksiz fakat hırslı genç muharrir D.H. Lawrence ile tanışır. Fırtınalı ilgileri pek çok roman karakterine ilham olurken, edebiyatın gidişatını sonsuza dek değiştirecek yaratıcı bir taşkınlığı ortaya çıkarır. Lakin vazife ve hür irade ikilemi ortasında yaptığı seçimin Frieda için fecî bir bedeli vardır.

Kendini bulma ve keşfetme kıssası Freida, 25 Haziran’dan itibaren daima kitap logosuyla raflardaki yerini alacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı