hep kitap’tan yayımlanan “Ev” romanıyla Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu

Bayan hakları, özgürlük ve eşitlik bahislerindeki kitapları ve fikirleri ile iz bırakan müellif His Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen His Asena Roman Mükafatı’nün bu yılki sahibi Konut isimli romanıyla daima kitap muharriri Nermin Yıldırım oldu.

Doğan Kitap tarafından His Asena’nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için her yıl düzenlenen “Duygu Asena–Kadının Hâlâ İsmi Yok Roman Ödülü” sonuçlandı. Doğan Hızlan başkanlığında toplanan ve Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve Elif Tanrıyar’dan oluşan seçici konsey, 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü pandemi sebebiyle online toplandı ve oy birliği ile Nermin Yıldırım’ın Mesken isimli yapıtını mükafata layık gördü.

Yıldırım, bayan olmanın her halini ele alan bir müellif

Heyet, ödül münasebetinde; “İlk romanı Unutma Beni Apartmanı’ndan itibaren kıssalarını şahsî ve toplumsal bellek ekseninde kuran Nermin Yıldırım, son romanı Ev’le edebiyattaki duruşunu koruyarak kurgu ve lisandaki maharetini bir üst çıtaya taşımıştır. Yarattığı karakteriyle dikkat çeken Mesken, roman kahramanın varoluş seyahatini tüm okurlar için empati kurabilecekleri bir serüvene dönüştüren başarılı bir roman. Yıldırım, bayan roman kahramanlarına yaptığı yoldaşlıkla onları toplumsal normlara sıkışmış halleriyle işlemenin tersine kahramanları aracılığıyla okura zorlanarak dahi olsa açacağı kapıları, gidecek yolları göstermekten çekinmiyor. His Asena ismiyle yan yana gelmesinden memnunluk duyduğumuz Nermin Yıldırım’a, Türkçe edebiyata verdiği emeği için teşekkür ediyor, edebiyatıyla bayan olmanın her halini ele alarak yürüdüğü bu yolda His Asena Roman Ödülü’nü oybirliği ile verdiğimizi açıklamaktan sevinç duyuyoruz.” cümlelerine yer verdi.

Mükafatı Mor Çatı Vakfı’na bağışlıyor

Mükafatın bu yılki sahibi Nermin Yıldırım ise “Edebiyatı ve kız kardeşliği kendine mesken bellemiş biri olarak, bu mükafatın benim için manası çok büyük. Kalemimi, hayatını bayan çabasının görünür kılınmasına adamış olan His Asena’nın değerli ismiyle onurlandıran pahalı heyet üyelerine, Doğan Kitap’a ve elbette tüm okurlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu mükafatın manevi karşılığını ömrüm boyunca kalbimde taşıyacağım ve ona layık olmaya çalışacağım” dedi. Mükafatın maddi karşılığını ise şiddet gören kız kardeşleriyle dayanışmak için –evvelce sevgili Gaye Boralıoğlu’nun da yaptığı gibi– Mor Çatı Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan Yıldırım, “Bazen sesler kısılmış, umutlar azalmış, karanlık her yanı sarmış üzere görünebilir. Ancak kitaplara, dayanışmaya, tünelin ucundaki o muazzam ışığa ve el ele yürüyerek kesinlikle aydınlığa çıkacağımıza canı yürekten inanıyorum. İnanıyorum” diyerek hislerini söz etti.