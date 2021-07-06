Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor

20 yılı aşkın müddettir Türkiye’de ticaretin dijital dönüşümüne liderlik eden Türkiye’nin Hepsiburada’sı, dünya teknoloji devlerinin kote olduğu ABD’nin NASDAQ Borsası’nda halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 56,740,000 adet B Kümesi pay senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Değerler ve Borsa Kurulu’na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu. Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na kote olacak payları temsil eden B Sınıfı paylarının halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile süreç görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada’nın birinci halka arz fiyatının pay başına 11ABD ile 13ABD ortasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili başkan aracı kurumlar olarak vazife yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

Halka arz sürecinin muvaffakiyetle tamamlanması halinde, Hepsiburada, NASDAQ borasında süreç gören birinci ve tek Türk şirketi olarak Türkiye tarihinde bir “ilk”e imza atacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı