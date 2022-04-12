Hepsiemlak’a Great Place to Work Sertifikası

Hepsiemlak En İyi İşverenler Listesi’nde

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, dünyanın dört bir yanında yaptığı araştırmalarla şirketleri değerlendirerek farklı kategorilerde başarılı firmaları ödüllendiren Great Place to Work Enstitüsü tarafından, “Great Place to Work” sertifikası alırken, “En İyi İşverenler Listesi”ne de girerek ödül sahibi oldu.

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak, 30 yıldan fazla süredir işyeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü, yüksek güven kültürüne sahip işyeri kriterlerini sağlayarak, ‘Great Place To Work” sertifikasını aldı. 200’den fazla çalışanı olan şirket kategorisinde de “En İyi İşveren Ödülü”nün sahibi oldu.

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan; “Güvenilirlik, itibar, kurum kültürü gibi kriterler bazında yapılan bu çalışmada ödül almak, 200’den fazla çalışanı olan bir şirket olarak doğru yolda olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi. Çalışanlarımızın uzmanlığına duyduğumuz güven ve yakaladığımız takım ruhuyla, nice başarılar yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.

Great Place to Work Enstitüsü, dünyanın dört bir yanında yaptığı araştırmalarla şirketleri değerlendirerek farklı kategorilerde başarılı bulduğu firmaları ödüllendiriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı