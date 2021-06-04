Her 5 çalışandan biri çağrılardan kaçınıyor

Sık sık yapılan toplantılar çoklukla ofis rutinindeki en tatsız şeylerden biri olarak görülür. Uzaktan çalışmaya ve sanal toplantılara geçiş, beşerler manzaralı görüşmeler nedeniyle yorgunluk yaşadıkları ve iş gününün sonunda daha yorgun hissettikleri için bu sorunu çözmüyor. Son Kaspersky araştırmasının gösterdiği üzere, çalışanlar birtakım davetlerini atlamak için yeni bir mazeret buldular: Güncellemeler nedeniyle iş aygıtlarının kullanılamadığını tez ettiler. Kaçırılan randevulara ek olarak çalışanların yüzde 37’si, güncellemeleri yükledikten sonra PC yahut dizüstü bilgisayarları yine başlatıldığında kaydedilmemiş çalışmalarının yahut datalarının bir kısmını kaybettiğini söyledi.

Sonuç olarak, birtakım çalışanlar bunu aygıtın kapalı kalma mühletini ertelemek için bir fırsat olarak görüyor. İştirakçilerin yüzde 27’si işte kasıtlı olarak vakit kaybetmek için güncelleme yüklediklerini itiraf ediyor. Bununla birlikte çalışanlar çoğunlukla işlerinin kesintiye uğramasından hoşlanmıyor. Bu nedenle yüzde 65’i üretkenliklerini sürdürmek için çalışma saatleri dışında güncelleme yapılmasını istiyor.

Kaspersky BT Hizmeti ve Varlık Kümesi Yöneticisi Egor Kharchenko, sonuçları şöyle yorumluyor: “Genellikle güncellemeler çalışma saatleri içinde sessiz modda indirilir ve işletmeyi etkilemez lakin bunları sisteme uygulamak için yine başlatma gerekir. Elbette birtakım iş bahisleri ertelenemez. Bu nedenle ekseriyetle bir kullanıcı makul bir vakit dilimi içinde bilgisayarını yine başlatabilir fakat birtakım beşerler bu cins bildirimleri kaçırıyor yahut bunu yapmak istemiyor. Bu nedenle gerekli tekrar başlatma kıymetli bir aramadan çabucak evvel yahut uzun bir e-posta yazarken en elverişsiz vakitte gerçekleşebiliyor” diyor.

Güncellemeleri çalışanlar ve BT yöneticileri için uygun hale getirmek için Kaspersky, BT departmanlarının aşağıdakileri öneriyor:

Güncellemeleri, aygıtların açık olduğu ve gerekli güncellemeleri indirebildiği, fakat çalışanların aktifliği çoklukla daha düşük olduğunda, iş gününün sonuna yakın vakitlerde planlayın.

Mümkünse, LAN üzerinden uyandırma özelliğini kullanın. Bu teknoloji iş istasyonlarının ağ üzerinden açılmasına müsaade verir böylelikle güncellemeler çalışma saatleri dışında uygulanabilir.

Kullanıcıları test kümesi dahil olmak üzere birkaç kümeye ayırın. Bunları sırayla güncelleyin böylelikle bir şeyler zıt giderse BT departmanı herkese vaktinde yardımcı olabilir.

İşçisi birden fazla ofis üretkenlik yazılımlarında bulunan Otomatik Kaydetme fonksiyonu hakkında bilgilendirin.

Kaspersky Endpoint Security for Business gibi yama idaresi özelliklerine sahip bir uç nokta müdafaa tahlili kullanın. Ek olarak tahlilde yer alan davranış algılama ve istismar tedbire teknolojileri, makûs niyetli bireylerin yamalanmamış yazılımların neden olabileceği güvenlik sıkıntılarından faydalanmasının önüne geçer.

Hibya Haber Ajansı