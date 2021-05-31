Her beş dişhekiminden dördü işi için gelecek kaygısı duyuyor

Konda’nın İDO için yaptığı anketten çıkan çarpıcı sonuç:

Her beş dişhekiminden dördü,

işi için gelecek tasası duyuyor

Toplumdaki saygın mesleklerden biri olarak görülen dişhekimliği alanında, doktorların gelecek korkusu çok yüksek çıktı. Konda’nın İstanbul Dişhekimleri Odası için yaptığı ankete nazaran dişhekimlerinin yüzde 78’i işine ait gelecek korkusu duyuyor. Bu oran genç dişhekimlerinde ise yüzde 93’e yükseliyor.

İDO Lideri Dişhekimi Tarık İşmen: Bu olumsuz sonuçları gidermek için acil insan gücü planlaması yapılmalı. YÖK yeni dişhekimliği fakültesi açılmasına son vererek, kontenjanları da düşürmeli. SGK kapsamında yurttaşların özel muayenehane, poliklinik ve merkezlerden ağız diş sıhhati hizmeti almasının yolu açılmalı.

Araştırma şirketi Konda’nın İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) için yaptığı anket, dişhekimlerinin pandemi sürecinde yaşadığı kaygı ve dertlerle, işlerinin geleceğine ait kanılarını ortaya koydu. Ankete nazaran dişhekimlerinin yüzde 78’i yani her beş dişhekiminden dördü, ‘işiyle ilgili gelecek kaygısı’ duyuyor. Bu oran 29 yaş altındaki genç dişhekimlerinde ise yüzde 93’e çıkıyor.

Araştırmaya nazaran dişhekimlerinin yüzde 65’i meslekte artan işsizliğin en kıymetli nedeni olarak dişhekimi sayısının artmasını gösteriyor. Dişhekimlerinin yüzde 78’i de devletin özel muayenehane, poliklinik ve merkezlerden SGK kapsamında dişhekimliği hizmeti alması gerektiğini söylüyor.

Yakınları ve hastaları

için çok endişelendiler!

Anket, dişhekimlerinin pandemi sürecinde sıhhatlerini kaybetme korkusu, yakınlarına ve hastalarına enfeksiyon taşıma telaşı ve toplumsal fobi üzere pek çok olumsuz duyguyu yaşadığını da ortaya koydu.

İDO üyelerinin yüzde 91’i “Ailem yahut yardımcılarıma hastalık taşıma tasası yaşadım” dedi. Anket iştirakçilerinin yüzde 77’si sıhhatini kaybetme korkusu yaşarken, her 10 iştirakçiden 7’si pandemi sürecinde hastalarını çapraz enfeksiyona maruz bırakma korkusu yaşadı. Bu süreçte gelirinin azaldığını söyleyen dişhekimlerinin oranı ise yüzde 67 olarak belirlendi. İDO üyesi dişhekimlerinin yüzde 40’ı da pandemi sürecinde toplumsal fobisinin oluştuğunu lisana getirdi.

İDO Lideri Dişhekimi Tarık İşmen:

Sonuçlar tahlilin yolunu da gösteriyor

Anket sonuçlarını kıymetlendiren İstanbul Dişhekimleri Odası Lideri Dişhekimi Tarık İşmen, “Pandemi sürecinden tüm toplum kesitlerinin etkilendiğini güzel biliyoruz. Fakat dişhekimlerinin yaşadıkları dert ve problemler farklı bir nitelik taşıyor” dedi ve bunu şöyle açıkladı:

“Özellikle filyasyonda çalışan meslektaşlarımız pandemi sürecini çok yakıcı biçimde yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Fakat bunun ötesinde dişhekimliği hastayla yakın çalışma şartları nedeniyle sıhhat meslek kümesi içinde en riskli kısımlardan biri. Konda’nın kurumumuz için yaptığı araştırma bunun yarattığı ek dert ve endişeleri çok net biçimde gösteriyor.”

İşmen, araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuçlardan birinin de dişhekimlerinin işlerinin geleceğine ait duydukları korkunun yüksekliği olduğunu belirtti ve şunları lisana getirdi:

“Yüksek Öğretim Kurulu’nun meslek örgütlerine istişareden, sıhhat alanındaki şartları ve potansiyeli dikkate almadan açtığı dişhekimliği fakülteleri, bu alandaki işsizliği bilhassa de genç dişhekimleri ortasındaki işsizliği artırmaktan öteki bir işe yaramıyor. 1908’den 2002’ye kadar Türkiye’de bu alanda 19 fakülte vardı. 2003-2009 ortasında bunlara 10 fakülte daha eklendi ve 29’a çıktı. 2009-2021 ortasındaki süreçte ise bu sayı 29’dan 102’ye çıkarıldı. Şu anda Türkiye genelinde 34 bine yakın öğrenci dişhekimliği fakültelerinde tahsil görüyor. Ülkemizde her yıl İstanbul Dişhekimleri Odası’nın toplam üye sayısına yakın, yani yaklaşık 9 bin genç bu kısımlara kaydoluyor. Genç mezunların yüzde 93’ünün gelecek telaşı duyması bu nedenle son derece doğal hale geliyor!”

İDO Lideri İşmen, anketin sunduğu olumsuz sonuçların tahlilinin de tekrar anket sonuçlarında göründüğünü belirtti ve şu teklifleri sundu:

“Yükseköğretimde insan gücü planlaması yapılmalı. YÖK plansız biçimde dişhekimliği fakültesi açmaya artık son vermeli. Varolan kısımlardaki kontenjanlar da düşürülmeli. Tüm dişhekimlerinin gelecek tasasını azaltmak ve halkın nitelikli ağız ve diş sıhhati hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak için siyaset değişikliğine de gidilmeli. Bunun için öncelikli olarak; devlet SGK kapsamında, yurttaşlarımızın özel muayenehane, poliklinikler ile merkezlerden ağız ve diş sıhhati hizmeti almasının yolunu açmalı. Sıhhat hizmetlerinden alınan KDV oranı da düşürülmeli.”

Anket Metodolojisine Dair

Konda anketi, İstanbul Dişhekimleri Odası’na üye dişhekimlerinin çalışma pratikleri, İDO ile münasebet, koronavirüs pandemisi periyodundaki pratikler ve odaya bakış bahislerinde sorulan sorulardan oluştu.

Araştırma bilgileri KONDA dijital araçları üzerinden online olarak toplandı. Araştırma bulguları 1355 kişinin verdiği cevaplar ele alınarak tahlil edildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı