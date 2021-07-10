Her İhtiyaca Uygun Tava Seçenekleri Taşev ’de

Yalnızca doğal hammaddelerden üretilen mutfak ve sofra eserlerini müşterileri ile buluşturan Taşev, mutfakların olmazsa olmazı tava seti ile ön plana çıkıyor. Küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 farklı uzunluk seçeneği ile mutfaktaki her muhtaçlığı gideren Taşev Tava Seti, çizilmeye karşı sağlam yapısı ile müşterilerin vazgeçilmez tercihi oluyor. Mor, altın, kırmızı ve siyah renk seçenekleri bulunan Taşev’ in döküm özellikli 3’lü Tava Seti, istikrarlı ısı yayılım özelliği sayesinde yanma ve yapışmayı büsbütün önlüyor.

Yüzde yüz yerli üretim ile mutfak eserlerini binlerce müşterisine sunan Taşev, çaydanlıktan tabağa tencereden bardağa kadar birçok eseri tek çatı altında bulunduruyor.

Mutfakların tamamlayıcı eserlerinden olan Taşev 3’lü Tava Seti, yüksek kalite ve şık tasarımı ile ön plana çıkıyor. 3 farklı uzunluk seçeneği ile her gereksinime karşılık veren Taşev’in döküm özellikli 3’lü Tava Seti, kanserojen husus içermemesi ile tercih sebebi oluyor. Mor, altın, kırmızı ve siyah renk seçenekleri bulunan Taşev 3’lü Tava Seti, çağdaş sınırları ve kalitesi ile mutfaklardaki vazgeçilmez eserlerin ortasında yerini alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı