“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı “Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası devam ediyor. İzmirliler kent genelinde belirlenen kitap teslim noktalarına yeni ya da ikinci el kitaplarını getirerek kampanyaya destek olabiliyor. Başkan Soyer’in “Bana çiçek değil kitap getirin” çağrısına uyan ziyaretçileri ise kampanyaya bağışlanmak üzere kitap getirmeyi sürdürüyor.

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası iki haftayı geride bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı kampanyaya İzmirliler birinci el ve ikinci el kitapla destek olabiliyor. Ancak kampanya kapsamında ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçıların yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını, üzerine “Her Mahalleye Bir Kütüphane” yazılı bir koliye koyarak kitap teslim noktalarına bırakması isteniyor. Kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif ediliyor ve muhtarlık kütüphanelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Hedef ilk etapta talepte bulunan muhtarlıklara 50 kütüphane kurmak.

Fatih Gürbüz’den dayanışmaya destek

Başkan Soyer’in ziyaretçilerine “Lütfen bana çiçek ve hediye yerine kampanyamız için kitap getirin” çağrısı ise karşılık bulmaya devam ediyor. Aralarında Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün de bulunduğu pek çok ziyaretçi kampanyaya destek olmak üzeren Başkan Soyer’e kitap getirdi. İspanya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Héctor Castañeda, İzmir Kent Konseyi yönetimi ve İzmir Özel Türk Koleji erkek basketbol takımı da Başkan Soyer’in çağrısına uyarak geçen hafta kampanyaya kitap getiren ziyaretçiler arasındaydı. Ailesi ise 1993 yılında kaybettiğimiz İzmirli akademisyen ve yazar Münci Kapani’nin kitapları ile dayanışmaya katılmıştı.

Başkan Soyer: “Çok kitaba ihtiyacımız var”

Başkan Soyer 200 kitap bağışıyla kampanyanın ilk destekçisi olmuştu. İzmirlileri kampanyaya katılmaya çağıran

Başkan Soyer özellikle kurumlarımızı kampanyayı sahiplenmeye ve büyütmeye çağırmıştı.

Kampanya destek noktaları:

Kent Kütüphanesi, Alsancak

Şato Kütüphanesi, Konak

Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak

Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca

Güzelbahçe Kütüphanesi, Güzelbahçe

Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca

Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Çiğli

Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru

Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi, Konak

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Bornova

Yasemin Kafe, Bostanlı

Karşıyaka Eşrefpaşa Polikliniği

Balçova İZSU binası

Kütüphaneler Müdürlüğü’nden muhtarlara eğitim

İZBETON ilk etapta Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak ve Narlıdere’deki muhtarlıklara kütüphane kuracak. Kampanya kapsamında toplanan kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından tasnif edilecek, temizlenecek ve İZBETON tarafından kurulan muhtarlık kütüphanelerine gönderilecek. Kütüphaneler Müdürlüğü ise muhtarlara kitap tasnif etme, dizilim, ödünç verme ve kütüphane yönetmekle ilgili temel konularda eğitim verecek.

İZBETON muhtarlıklarda çalışma yürütüyor

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” projesi kapsamında İzmirli muhtarları projeye dair bilgilendirmişti. Projeden faydalanmak isteyen muhtarlar, kütüphane taleplerini İZBETON’a iletmişti. İZBETON ekipleri kütüphane yapılacak alanın uygunluğu, muhtarlığın mahalledeki konumu, bütün mahalleye hizmet edip edemeyeceği gibi kriterleri göz önüne alarak muhtarlıkları incelemişti. Uygun bulunan muhtarlıklarda çalışmalar başlatılmıştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı