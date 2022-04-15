“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası sürüyor

“Her Mahalleye Bir Kütüphane” kampanyası iki haftayı geride bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı kampanyaya İzmirliler birinci el ve ikinci el kitapla destek olabiliyor. Ancak kampanya kapsamında ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçıların yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını, üzerine “Her Mahalleye Bir Kütüphane” yazılı bir koliye koyarak kitap teslim noktalarına bırakması isteniyor. Kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif ediliyor ve muhtarlık kütüphanelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor. Hedef ilk etapta talepte bulunan muhtarlıklara 50 kütüphane kurmak.
Fatih Gürbüz’den dayanışmaya destek
Başkan Soyer’in ziyaretçilerine “Lütfen bana çiçek ve hediye yerine kampanyamız için kitap getirin” çağrısı ise karşılık bulmaya devam ediyor. Aralarında Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün de bulunduğu pek çok ziyaretçi kampanyaya destek olmak üzeren Başkan Soyer’e kitap getirdi. İspanya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Héctor Castañeda, İzmir Kent Konseyi yönetimi ve İzmir Özel Türk Koleji erkek basketbol takımı da Başkan Soyer’in çağrısına uyarak geçen hafta kampanyaya kitap getiren ziyaretçiler arasındaydı. Ailesi ise 1993 yılında kaybettiğimiz İzmirli akademisyen ve yazar Münci Kapani’nin kitapları ile dayanışmaya katılmıştı.
Başkan Soyer: “Çok kitaba ihtiyacımız var”
Başkan Soyer 200 kitap bağışıyla kampanyanın ilk destekçisi olmuştu. İzmirlileri kampanyaya katılmaya çağıran
Başkan Soyer özellikle kurumlarımızı kampanyayı sahiplenmeye ve büyütmeye çağırmıştı.
Kampanya destek noktaları:
- Kent Kütüphanesi, Alsancak
- Şato Kütüphanesi, Konak
- Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Alsancak
- Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Buca
- Güzelbahçe Kütüphanesi, Güzelbahçe
- Işılay Saygın Kütüphanesi, Buca
- Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Çiğli
- Vapur Kütüphaneleri: Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru ve Uğur Mumcu Arabalı Vapuru
- Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi, Konak
- Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti, Bornova
- Yasemin Kafe, Bostanlı
- Karşıyaka Eşrefpaşa Polikliniği
- Balçova İZSU binası
Kütüphaneler Müdürlüğü’nden muhtarlara eğitim
İZBETON muhtarlıklarda çalışma yürütüyor
“Her Mahalleye Bir Kütüphane” projesi kapsamında İzmirli muhtarları projeye dair bilgilendirmişti. Projeden faydalanmak isteyen muhtarlar, kütüphane taleplerini İZBETON’a iletmişti. İZBETON ekipleri kütüphane yapılacak alanın uygunluğu, muhtarlığın mahalledeki konumu, bütün mahalleye hizmet edip edemeyeceği gibi kriterleri göz önüne alarak muhtarlıkları incelemişti. Uygun bulunan muhtarlıklarda çalışmalar başlatılmıştı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı