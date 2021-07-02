Hewlett Packard Enterprise, Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server için Bulut Hizmetleri Desteğiyle HPE GreenLake’in Kapsamını Genişletti

Entegrasyon, müşterilere şirket içi iş yükleri ve hibrit ortam tecrübelerinde daha fazla esneklik ve denetim sağlıyor

HPE, Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server müşterileri için şirket içi bulut tecrübesi sağlayarak HPE GreenLake iş ortağı ekosistemini genişletiyor

Hewlett Packard Enterprise (HPE), uçtan buluta HPE GreenLake platformunu Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server takviyesini içerecek halde genişlettiğini duyurdu. Yeni HPE GreenLake bulut hizmetleri, kendi içlerinde kolay, ölçeklenebilir ve bulutla uyumlu bir mimari kurgulamak isteyen kurumlara aradıkları çevikliği ve esnekliği sunuyor. Ortak müşteriler, verimlilik için sanallaştırılmış Windows ve Linux iş yüklerini birleştirerek tanıdık, hibrit bir ortamda üretim odaklı iş yüklerini çalıştırabiliyor. Duyurulan yenilikler HPE SimpliVity ve HPE Nimble Storage dHCI dahil olmak üzere, HPE GreenLake aracılığıyla sunulan geniş hiper bütünleşik altyapı teklifleri portföyünde tamamlayıcı rol üstleniyor.

Kurumlar dijital dönüşümü hayata geçirirken, şirket içindeki ve uçlardaki ayak izlerini modernize etmek için dataları üzerinde daha fazla denetime gereksinim duyuyor. Kritik iş uygulamalarının ve bilgilerin yüzde 70’i genel bulutun haricinde, inançlı tek kullanıcılıortamlarda ve bilgilerin üretildiği uçlarda kalıyor[1]. HPE GreenLake with Azure Stack HCI and Microsoft SQL Server, müşterilerinin uygulamalarını ve iş yüklerini bulut tecrübesi ve işletim modeli eşliğinde dataların bulunduğu yere yakın ortamlara taşıyarak, işletmelerin şirket içindeki ve uçlardaki iş yüklerini dönüştürmelerine imkan tanıyor.

HPE GreenLake Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Keith White, şunları söylüyor: “Dünya giderek daha fazla hibrit yaklaşımı benimsiyor. Bilhassa kıymetli bir büyüme potansiyeli gördüğümüz Hiper Bütünleşik Altyapı alanında Microsoft ile iş birliğimiz konusunda çok heyecanlıyız. Müşterilerimiz Microsoft Azure Stack HCI’yi HPE GreenLake uçtan buluta platformu üzere tahlillerle birleştirerek otomasyona dayalı ve bütünleşik bir tecrübeden faydalanıyor. Sunduğumuz tahlil, müşterilerin esnekliği ve denetimi elden bırakmadan kendileri için en uygun hibrit bulut ve iş yükü dağılımını belirleyebilmelerine imkan tanıyor. Müşterilerimizin çağdaş bulut odaklı kuruluşlara dönüşmesine yardımcı olan kapsamlı tahliller geliştirmek için Microsoft ile olan bağlantımızı derinleştirmeye devam ediyoruz.”

Hiper bütünleşik altyapı, sanayide bulut gibisi bir tecrübe eşliğinde çevikliği sağlamak için yazılım tarifli altyapı unsurları üzerine kurulan ve süratle büyüyen bir kategoriyi simgeliyor. HPE, sınıfının en uygun HCI tahlilleriyle HPE SimpliVity ve HPE Nimble Storage dHCI’ye yatırım yapmaya ve yenilikler sunmaya devam ediyor. HPE, iş ortakları ekosistemiyle ve HPE GreenLake bulut platformu aracılığıyla hizmet olarak sunduğu pazar önderi HCI tahlillerine sahip. HPE’nin sunduğu teklifler genel hedefli uygulamalar, iş kritik uygulamalar, sanallaştırılmış uygulamalar, konteyner uygulamaları, küçük ve büyük ölçekli ortamlar dahil olmak üzere gerçek iş yükleri için gerçek tahlili sunmak üzere optimize edildi.

Microsoft Azure Edge + Platformu Kurumsal Lider Yardımcısı Roanne Sones, “Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server ile HPE Greenlake’in entegrasyonu, Microsoft ve HPE ortasındaki verimli ve uzun vadeli işbirliğinin en yeni ürünü” diyor. “HPE GreenLake’in Microsoft teklifleriyle entegrasyonu için yapılan ortak çalışma müşterilerimize kolaylık, esneklik ve iktisat sunmanın yanı sıra, Azure ve HPE’nin daima güvenlik uzmanlığının avantajlarını ortaya koyan bir yönetilen hizmetler bütünü sağlıyor.”

HPE GreenLake with Azure Stack HCI and Microsoft SQL Server’in genel avantajları:

Bulut Tecrübesi: Müşteriler her yerde otomasyon, self servis, isteğe bağlı ölçeklenebilen kapasite ve kendileri için yönetilen çeşitli araçları kullanma mahareti sağlayan, esnek bir bulut platformuna gereksinim duyuyor. Yeni bir hiper bütünleşik altyapı (HCI) işletim sistemi olan Azure Stack HCI, bilgi merkezi modernizasyonunu, uzak ofis üretkenliğini ve birçok uç uygulamayı hızlandırmak için HPE GreenLake bulut platformunda bir Azure hizmeti olarak sunuluyor.

Kolaylaştırılmış Hibrit BT İdaresi: Müşteriler Azure genel bulut hizmetlerini yönettikleri biçimde Azure Portal aracılığıyla hizmetlerini denetim edebiliyor. HPE GreenLake bulut platformuyla müşteriler kendileri büyüdükçe ortamlarını da büyütebiliyor, yönetebiliyor ve faturalandırabiliyor.

Tasarruflu Data İdaresi: HPE GreenLake, Microsoft SQL server ile her boyuttaki veritabanı uygulamasını destekleyebilen, evvelden tanımlanmış ve test edilmiş yapılandırmaları kullanıyor. Böylelikle kullanıma nazaran fiyatlandırmaya, seç tıkla self servise, ölçeklenebilirliğe, esnekliğe ve özel BT güvenliğine sahip şirket içi bulut tecrübesi sunarak çok provizyon muhtaçlığını ortadan kaldırıyor. Yüzde 30 ila 40’a varan TCO tasarrufu sağlıyor.

Uçtan buluta HPE GreenLake platformu, müşterilerinin şirket içinde, uçta yahut ortak barındırma tesisinde çalışabilen dijital dönüşümü hızlandırabilmeleri için güçlü bir temel sağlıyor. HPE GreenLake bulut platformu, bulutun kolaylığını ve çevikliğini titiz yönetişim, uyumluluk ve görünürlükle birleştiriyor. HPE GreenLake yalın donanım, bilgi süreç, konteyner idaresi, bilgi muhafaza, HCI, HPC, makine tahsili operasyonları, ağ irtibatı, SAP HANA, depolama, VDI ve VM’ler için bulut hizmetleri dahil olmak üzere inovasyonu hızlandıran kapsamlı bir bulut hizmetleri portföyü sunuyor. Toplam mukavele pahası 4,8 milyar dolarının üzerinde olan HPE GreenLake iş kolu, HPE GreenLake satan 900’den fazla iş ortağıyla süratle büyüyor. HPE GreenLake Fortune 500 şirketleri, devlet ve kamu bölümü kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere tüm sanayilerde ve boyutlarda 50 ülkede 1.200’den fazla kurumsal müşteriye sahip.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı