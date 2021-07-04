Heyecan ve Eğlence Dolu Filmler FilmBox Extra Ekranlarında

Milletlerarası medya kuruluşu SPI International bünyesinde aksiyon ve tansiyon yüklü sinemalara yük veren FilmBox Extra, aksiyon, tansiyon ve heyecan dolu sürükleyici sinemalarla serüvenin temposunu ekranlara taşıyor.

Haziran ayının son hafta sonunda, aksiyon sinemasına damga vurmuş yıldızlar, birbirinden heyecanlı ve eğlenceli 3 sinemayla FilmBox Extra ekranlarında olacak.

Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly) – 25 Haziran Cuma, Saat 23:30

Cuma gecesi ekranlara gelecek sinema, başrollerde iki beğenilen aktörü, Brad Pitt ve Ray Liotta’yı bir ortaya getiriyor. Sinemanın hikayesinde, kendilerini akıllı zanneden fakat aslında geride bir sürü iz bırakan üç adam, mahallî bir çetenin yönettiği ve büyük paraların döndüğü bir yeraltı kumar işletmesinde büyük bir soygun gerçekleştiriyor. Çete düzenlendiği poker oyunları sırasında yapılan soygunları araştırmak ve işin temel faillerini bulup, icaplarına bakmak için, yaşadığı ülkenin gerçek yüzünü görebilen bir adam olan kiralık katil Jackie Cogan’ı görevlendiriyor.

At, avrat, silah (Guns, Girls & Gambling) – 27 Haziran Cumartesi, Saat 21:30

Başrolü Christian Slater’in üstlendiği bu eğlenceli aksiyon, Las Vegas’da geçiyor. 5 tane Elvis taklitçisi, yarıştan sonra kalıp Kızılderili kumarhanesinde poker oynar ve o sırada değer biçilemez bir maske çalınır. Seksi, sarışın bir suikastçının da ortalarında bulunduğu katiller maskeyi geri almak için çakma Elvis’lerin peşine düşer.

Sarışın Bomba (Atomic Blonde) – 28 Haziran Pazar, Saat 23:15

Soluk soluğa izleyeceğimiz bu hikayede, hoşlar hoşu aktris Charlize Theron,MI6’in en ölümcül suikastçısı Lorraine Broughton’u canlandırıyor. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinen Sarışın Bomba, soğuk savaş sırasında bir casusun öldürülmesini araştırmak ve eksik casuslar listesini bulmak için Berlin’e gönderilir ve Berlin istasyon şefi David Percival ile iş birliği yapar. İkili tansiyon dolu büyük bir aksiyona atılır, lakin Lorraine’in gelişi sır olarak kalmayacaktır.

FilmBox Extra izlemek isteyen sinemaseverler, kanala VodafoneTV 16. Kanal ve Türksat KabloTV 337. Kanal üzerinden ulaşabiliyor. FilmBox Extra içeriklerine ayrıyeten, FilmBox websitesi ve FilmBox + uygulaması kullanılarak bilgisayar, tablet ve taşınabilir telefon ekranlarından da ulaşılabiliyor.

SPI International, FilmBox Extra’nın yanı sıra Türkiye’de yayın yapan öteki kanallarıyla da kaliteli imaller sunuyor. SPI International bünyesinde, ülkemizin yanı sıra 25 ülkede 30 milyon bireyden oluşan geniş bir abone kitlesine ulaşan FilmBox, tanınan TV dizileri, gişe rekorları kıran Hollywood sinemaları, yılların eskitemediği klasikler üzere farklı çeşitlerde içerik sunuyor. SPI International kanalları ortasında, canlı müsabaka heyecanı da sunan dövüş sporu kanalı FightBox, adrenalin sporu yarışlarını ekrana taşıyan Fast&FunBox, ödüllü belgeseller sunan DocuBox, dünyanın birinci HD moda kanalı olan FashionBox yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı