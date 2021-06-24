Hidra’dan free fıre’a özel rap şarkı: “Bizim mahalle”

Garena Free Fire, ünlü rapçi Hidra ile iş birliği gerçekleştirdi. Gençleri oyun oynarken eğlendiren Free Fire, bu defa Hidra’nın rap’i ile oyun dünyasına farklı bir keyif yaşatıyor.

Garena Free Fire ünlü rapçi Hidra ile iş birliği gerçekleştirdi. Gençleri oyun oynarken eğlendiren Free Fire, bu sefer Hidra’nın rap’i ile oyun dünyasına farklı bir keyif yaşatıyor. Kadıköy – Fikirtepe Mahallesi’nde çekilen müziğin klibinde hem cosplayer’lar hem de Fikirtepeli’ler rol aldı.

Garena tarafından geliştirilen ve 2019-2020 yıllarında dünyanın en çok indirilen taşınabilir oyunu olan Free Fire, gençleri hem eğlendiriyor hem de oyun keyfi yaşatıyor. Daha evvel Hindistan, Rusya, Endonezya ve LATAM bölgesinde lokal müzisyenlerle iş birliği yapan Free Fire, emsal bir çalışmayı Türkiye’de de organize etti.

Bu çalışma, halihazırda oyuncuların, bilhassa gençlerin severek dinledikleri rap’e odaklanarak hem Free Fire sevenleri neşelendirmek hem de bu dünyanın dışındaki kitlelere ulaşmak ismine stratejik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor.

Son devirlerde gençlerin en çok takip ettiği rapçiler ortasında yer alan Hidra ile keyifli bir çalışma gerçekleştirdi: “Bizim Mahalle”.

Free Fire’ın Ramazan ayı itibariyle merkezine aldığı “mahalle kültürü” temalı projelerine bir yenisi eklendi. Son periyotta lirik yeteneği ile göz dolduran Hidra, “Bizim Mahalle” rap’iyle oyun sever gençlere hem keyif veriyor hem de cüret aşılıyor. İstanbul’da mahalle kültürünü yaşatan lokasyonlardan biri olan Fikirtepe’de çekilen klipte hem mahalle halkı hem de cosplayer’lar rol aldı. Hidra ise Fikirtepe’nin orta sokaklarında verdiği performans ile de görsel bir şölen sunmuş oldu.

Hidra’dan pürüzsüz bir rap müziği

Asıl ismi Fatih Uslu olan Hidra 2008 yılında müzik mesleğine başladı. Şu ana kadar toplam 12 adet albüm-EP yayınlayan Hidra, 23 adet tekliyi de sevenleriyle buluşturdu. Lirikal yeteneği ile ön plana çıkan Hidra, Free Fire ile yapılan iş birliğinde çeşidinin örneklerini geride bırakarak dinleyicilere pürüzsüz bir rap müziği dinletiyor.

Kelam: Hidra

Müzik Prod: Berkay Duman

Düzenleme: Berkay Duman

Mix & Mastering: Onur Betin

Klip

Üretim Şirketi: Hype Production

Yapım Şirketi: Hype Production

Prod: Sedat Demirtopuz, Aytaç Alım

Yönetici: Mali Ergin

Senaryo: Mali Ergin

VFX: Murathan Aksöz

Color: Musap Çelik

Kurgu: Mert Halili

Işık Şefi: Uğur Karaca

Set Amiri: İrem Geylan

Sanat: İlayda Lafcı

Make up: His Tanış

Cast: Cast Merkezi

Manager: Muhittin Dağıstanlı

PR Ajansı: Golin

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı